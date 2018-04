Stentys : recul des ventes au premier trimestre

13/04/2018 | 15:05

Stentys a fait état hier après marché d'un chiffre d'affaires de 1,34 million d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, en recul de 27% sur un an.



La société de technologie médicale, qui commercialise le stent auto-apposant coronaire Xposition S, a imputé ce repli des retards de livraison d'un sous-traitant ayant entraîné des ruptures de stock du stent Xposition S en fin de période, en sus d'une baisse de l'activité de certains distributeurs lié au contexte d'acquisition de MINVASYS.



En Europe, où les ventes ont diminué de 30% à 869.200 euros (-21% dans le reste du monde à 469.600 euros), les difficultés d'approvisionnement n'ont en outre pas permis de renouveler certains dépôts dans les hôpitaux.



Elles seront cependant résolues avant la fin du mois d'avril, ce qui devrait permettre de retrouver une activité pleine au cours du deuxième trimestre, a indiqué Stentys, dont la trésorerie s'élevait pour sa part à 18 millions d'euros au 31 mars dernier, un niveau suffisant pour offrir au groupe les moyens nécessaires pour le déploiement de sa stratégie commerciale.



'La signature imminente de l'acquisition de MINVASYS va nous permettre de lancer une offre commerciale commune qui devrait rapidement redynamiser nos différents réseaux de vente et nous permettre de bénéficier d'une couverture géographique étendue à plus de 60 pays. Enfin, après une phase de pré-commercialisation constructive et réussie, nous allons procéder dès le mois d'avril au lancement commercial de notre nouveau stent Serpentis. Nous restons donc confiants quant à la réalisation d'une croissance proforma robuste de notre chiffre d'affaires pour l'exercice 2018', a commenté Christophe Lottin, directeur général.





