Stentys : succès de l'augmentation de capital

Stentys a annoncé hier après séance le succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ('DPS') dont la souscription s'est déroulée du 27 février au 8 mars dernier.



Le montant brut de l'opération, prime d'émission incluse, s'élève à 11.803.823,84 euros et se traduit par la création de 8.312.552 actions nouvelles. Le produit de cette émission est principalement destiné au financement de l'acquisition de la société MINVASYS et à son intégration.



À l'issue de la période de souscription, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande totale de 10.333.976 actions au prix unitaire de 1,42 euro, soit un taux global de souscription de 124% et un montant total demandé de 14.674.245,92 euros.



Le capital de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 786.495,36 euros, divisé en 26.216.512 actions de 0,03 euro de valeur nominale chacune.



Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus pour demain. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0010949404).





