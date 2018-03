CORR : STMICROELECTRONICS : les principales résolutions proposées à l'AG du 31 mai 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une erreur s’est glissée dans notre dernière dépêche sur STMicroelectronics, il s’agissait des principales résolutions proposées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires 2018 du 31 mai 2018 et non pas des décisions prises par l’AG.Ces résolutions comprennent la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 dollar par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 dollar pour chacun des second, troisième et quatrième trimestres 2018 et le premier trimestre 2019 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la date d'enregistrement le mois de chaque versement trimestriel.Elles comprennent aussi la nomination de Jean-Marc Chéry comme membre unique du Directoire pour un mandat de trois ans, expirant lors de l'Assemblée générale annuelle des Actionnaires 2021La date limite d'inscription dans les registres de la Société pour tous les actionnaires afin de participer à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires est fixée au 3 mai 2018.