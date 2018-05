STMICROELECTRONICS : Barclays revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a confirmé sa recommandation Surpondérer et relevé son objectif de cours de 25 euros à 26 euros sur STMicroelectronics après une journée investisseurs. Le bureau d’études est sorti de cette journée avec une plus grande conviction que le groupe est capable d’enregistrer une croissance plus élevée que celle de ses pairs tout en améliorant ses marges. Il juge que la valorisation de la société, qui affiche un PER de 15 pour 2019 et de 14 pour 2020, est trop faible étant donné une croissance annuelle attendue de plus de 20% du bénéfice par action d’ici 2020.