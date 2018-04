STMICROELECTRONICS : bien orienté grâce à des résultats rassurants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sous pression ces derniers jours en raison d’avertissement de plusieurs fournisseurs d’Apple, TMSC et AMS, STMicroelectronics a rassuré en présentant des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et en annonçant des jours meilleurs pour les smartphones au second semestre. En conséquence, l'action fabricant de semi-conducteurs gagne 2,69% à 18,13 euros. Sur les trois premiers mois de 2018, le groupe a généré un bénéfice net de 239 millions de dollars contre 108 millions de dollars, un an plus tôt.Plus important pour les analystes, la marge brute a augmenté de 220 points de base à 39,9%, surpassant de 40 points de base son objectif. La marge brute a bénéficié d'une amélioration des efficiences opérationnelles et d'un meilleur mix produits, en partie compensés principalement par des pressions sur les prix ainsi que des effets de change négatifs.Le chiffre d'affaires net a progressé de 22,2% à 2,23 milliards de dollars alors qu'il ciblait 2,22 milliards.Au deuxième trimestre 2018, la société prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 1,5% sur une base séquentielle, à plus ou moins 3,5 points de pourcentage. La marge brute au deuxième trimestre devrait s'établir à environ 40%, à plus ou moins 2 points de pourcentage.Carlo Bozotti a déclaré : " Malgré la faible demande sur le marché des smartphones au premier semestre 2018, nous prévoyons pour le deuxième trimestre et le premier semestre une croissance du chiffre d'affaires en variation annuelle d'environ 17,5% et 19,8% respectivement, au point médian de notre fourchette de prévisions. Cette croissance sera tirée par les ventes qui continueront à être meilleures que la tendance saisonnière dans les applications pour l'automobile, l'industriel et l'Internet des objets ".Avant d'ajouter : " Pour le second semestre de l'année, nous voyons une demande saine, avec un fort carnet de commandes pour tous nos groupes produits, nos marchés finaux – dont celui des smartphones – et dans toutes les régions ".