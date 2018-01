STMicroelectronics : À l'occasion du salon CES 2018, Autotalks et STMicroelectronics présentent la première solution V2X de 2ème génération au monde prête pour le marché de masse

Cette solution V2X basée sur la technologie de communications dédiées à courte portée DSRC dépasse toutes les exigences du ministère des Transports américain (USDOT)

La présentation mettra l'accent sur l'intégration transparente de la technologie V2X aux fonctionnalités télématiques, tout en exposant la fonction d'avertissement de collision frontale et trois autres scénarios d'utilisation V2V/V2I

Utilisation également de la réalité virtuelle pour exposer les avantages de la connexion entre véhicules (V2V) et avec l'infrastructure environnante (V2I) dans des situations de conduite dangereuses courantes : sur autoroute, en ville, aux carrefours et sur routes secondaires.

Las Vegas (Nevada) - Consumer Electronics Show, le 4 janvier 2018 - Autotalks, premier fabricant mondial de puces de communications V2X (Vehicle to Everything), et STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, collaborent pour sauver des vies et améliorer la mobilité sur les routes grâce à l'utilisation de la technologie de connexion V2X par communications dédiées à courte portée DSRC (Dedicated Short Range Communication). Les partenaires présenteront des scénarios d'utilisation des technologies de connexion entre véhicules (V2V) et entre des véhicules et l'infrastructure environnante (V2I) lors du CES® 2018 qui aura lieu prochainement à Las Vegas.

Fruit d'une collaboration de plusieurs années, cette solution V2X de 2ème génération basée sur la technologie de communications dédiées à courte portée DSRC est la première disponible pour le marché de masse. Équipée de la plateforme télématique de pointe Telemaco3 de ST et du jeu de circuits CRATON2 d'Autotalks (la solution de communications V2X la plus avancée et la plus sécurisée disponible en tant que module commercial), la solution exposée à Las Vegas montrera comment cette technologie désormais prête à être commercialisée permet d'éviter des collisions, de décrire l'état des routes et d'indiquer la distance par rapport à des infrastructures importantes - par exemple des stations de recharge pour véhicules électriques. La technologie basée sur les communications dédiées à courte portée (DSRC) dépasse aujourd'hui toutes les spécifications formulées par le ministère des Transports américain USDOT (Department of Transportation).

« Avec la solution présentée aujourd'hui, la technologie de communications dédiées à courte portée DSRC est prête pour un déploiement de masse, avec pour objectif ultime de maximiser la sécurité et la mobilité des véhicules à conduite humaine, ainsi que des véhicules autonomes », a déclaré Hagai Zyss, CEO d'Autotalks. « La démonstration effectuée avec ST est une preuve supplémentaire de la puissance de l'écosystème V2X qu'Autotalks a établi en intégrant des solutions de nouvelle génération qualifiées pour l'environnement automobile dans les véhicules connectés et autonomes d'aujourd'hui ».

« La coopération avec Autotalks est un élément majeur du succès de la stratégie déployée par ST en faveur du Smart Driving en réunissant tous les éléments nécessaires pour rendre les systèmes automobiles plus sûrs, plus propres et plus connectés », a déclaré Fabio Marchió, directeur général de la division Microcontrollers & Infotainment, groupe ADG (Produits automobiles et discrets), STMicroelectronics. « Les travaux entrepris par ST ont permis d'intégrer de façon transparente le module V2X basé sur le chipset CRATON2 avec les technologies avancées pour véhicules connectés de ST, parmi lesquelles des processeurs sécurisés pour applications automobiles, des récepteurs de positionnement par satellite GNSS et des capteurs. »

Deux présentations, accessibles sur invitation uniquement, seront consacrées à la technologie V2X : la première mettra l'accent sur la solution par communications DSRC conforme aux recommandations de l'USDOT et prête pour un déploiement commercial, tandis que la seconde proposera une expérience de réalité virtuelle où les visiteurs pourront « conduire » un véhicule équipé de la technologie V2X afin d'en découvrir les avantages en découvrant différents scénarios dangereux auxquels les conducteurs sont couramment confrontés. Veuillez contacter votre représentant ST pour fixer un rendez-vous.

Pour organiser une rencontre avec Autotalks au CES 2018, veuillez contacter comemeetus@auto-talks.com.

CES® est une marque déposée de la Consumer Technology Association.

À propos d'Autotalks

Fondée en 2008, la société Autotalks (www.auto-talks.com) est un pionnier et un leader sur le marché des chipsets V2X. Les solutions V2X de pointe d'Autotalks permettent à ses clients de réduire les collisions sur les routes et d'améliorer la mobilité grâce à des chipsets qualifiés pour les applications automobiles et qui représentent la solution de communications V2X la plus avancée, la plus sécurisée et la plus performante conçue pour les véhicules autonomes. La technologie avancée d'Autotalks, dont le déploiement en masse est prévu d'ici 2019, complète les informations collectées par d'autres capteurs, en particulier dans des scénarios de non-visibilité (NLOS), lorsque les conditions météorologiques sont difficiles ou les conditions d'éclairage mauvaises. Elle améliore la sécurité routière globale de manière significative en coordonnant efficacement la circulation des véhicules, des voitures autonomes, des motocyclistes et des piétons. Les chipsets d'Autotalks dépassent les exigences des propositions de réglementations du ministère des Transports américain (USDOT/ V2V notice of specified rulemaking- NPRM).

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2016, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,97 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

