STMicroelectronics : Les semiconducteurs face à une vague d'avertissements

Après TSMC la semaine dernière, la tempête vient encore d’Asie au matin du 24 avril pour le secteur des semiconducteurs en bourse. Le premier trimestre du sud-coréen SK Hynix est décevant, à cause de ventes de puces pour smartphones inférieures aux attentes. Un avertissement peut constituer un accident de parcours. A partir du second, les signaux commencent à clignoter au rouge chez les investisseurs… surtout s’il en tombe un troisième.



La déception SK Hynix en quelques mots



Numéro deux mondial des mémoires, Hynix est un bon baromètre sectoriel. Or en dépit de chiffres solides, les livraisons de puces n’ont pas été aussi dynamiques que prévu en début d’année, notamment à cause d’un marché des smartphones en pleine mue. Les grands acteurs en place, sur le haut de gamme en particulier, se retrouvent concurrencés par de nouveaux rivaux asiatiques dont les produits tendent à se rapprocher des meilleurs standards. "Les livraisons de SK Hynix au premier trimestre sont nettement en dessous des prévisions précédentes de la société, ce qui semble confirmer les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande dans le mobile", a résumé le bureau d’études HI Investment & Securities.



Dès hier, AMS avait aussi douché le marché



Les résultats de l’Autrichien, publiés hier soir, se situent dans le bas de fourchette des attentes. Il a de surcroît précisé qu’un ralentissement est en vue sur le second trimestre après des commandes moins élevées que prévu sur un gros programme de smartphone. Le management n’a pas renoncé à ses objectifs de moyen terme, mais l’alerte vient s’empiler sur une actualité qui commence à être sérieusement chargée en mauvaise nouvelle pour les « semis ».



En Europe, le secteur des semiconducteurs subit une nouvelle séance de dégagements. STMicroelectronics, qui a ouvert en nette baisse, a depuis réduit ses pertes mais abandonne autour de 2% en matinée à 17,43 euros. La baisse est à peu près identique du côté de Soitec, qui évolue à 68,40 euros. X-Fab abandonne de son côté 1,3% à 7,78 euros. AMS, qui chute de près de 10%, est la valeur la plus sanctionnée ce matin.





Depuis une semaine, les valeurs européennes du secteur ont adopté un biais baissier, que la séance du jour ne va pas améliorer