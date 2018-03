STMicroelectronics : STMicroelecronics versera un dividende de 0,24 dollar par action

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics (STM.FR) a indiqué mardi soir que parmi les résolutions qui seront proposées à son assemblée générale des actionnaires, le 31 mai prochain, figure la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 dollar par action ordinaire.

Ce dividende sera payable par tranches trimestrielles de 0,06 dollar par action pour les second, troisième et quatrième trimestres 2018 et le premier trimestre 2019, a précisé la société.

