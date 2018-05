Genève, le 7 mai 2018 - STMicroelectronics (NYSE:STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la retransmission en direct par internet (webcast) de son "Capital Markets Day", qui se tiendra à Londres (Royaume-Uni) le mardi 15 mai 2018 de 10h00 à 14h15 (CET).

Le webcast en direct comportera des séquences vidéo, audio et des présentations qui seront accessibles via la section "Relations investisseurs" du site web de ST (http://investors.st.com). Un enregistrement sera mis à disposition peu de temps après la fin de la réunion.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

Pour plus d'information :

Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06. 75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Relations avec les Investisseurs

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

