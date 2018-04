STMicroelectronics : annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2018 0 0 25/04/2018 | 07:02 Envoyer par e-mail :

pour le premier trimestre 2018 Chiffre d'affaires net de 2,23 milliards de dollars, en hausse de 22,2% en variation annuelle.

Augmentation significative de la marge brute et de la marge d'exploitation en variation annuelle, à 39,9% et 12,1% respectivement.

Résultat net de 239 millions de dollars, une amélioration de 131 millions de dollars en variation annuelle.

Un dividende en numéraire de 0,24 dollar par action ordinaire, payable en quatre versements trimestriels identiques, sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2018. Genève, le 25 avril 2018 - STMicroelectronics (NYSE : STM) un leader mondial des semi-conducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers du premier trimestre 2018, clos le 31 mars 2018. Le chiffre d'affaires net du premier trimestre s'élève à 2,23 milliards de dollars, la marge brute à 39,9% et le résultat net à 239 millions de dollars, soit 0,26 dollar par action diluée. « L'exercice 2018 commence à nouveau avec un trimestre de croissance des ventes à deux chiffres en variation annuelle pour tous les Groupes produits et toutes les régions, a commenté Carlo Bozotti, Président et CEO de STMicroelectronics. Sur une base séquentielle, les résultats du premier trimestre ont été supérieurs au point médian de nos prévisions de ventes et de marge brute. Nous avons fait mieux que la performance saisonnière habituelle dans les applications pour l'automobile et l'industriel, grâce à notre stratégie centrée sur les applications destinées au Smart Driving et l'Internet des objets et ce, comme anticipé, malgré la dynamique saisonnière défavorable pour les applications pour smartphones. En variation annuelle, le chiffre d'affaires net a progressé de 22,2%, la marge brute de 220 points de base à 39,9% et la marge d'exploitation de 480 points de base à 12,1%. Dans un trimestre marqué par des investissements élevés pour soutenir notre stratégie de croissance, le free cash flow a augmenté de 53% à 95 millions de dollars par rapport au premier trimestre 2017 et nous avons terminé le trimestre avec une situation financière nette solide à 522 millions de dollars. » Résultats financiers (en millions de dollars US) US GAAP(1) T1 2018 T4 2017 T1 2017 Chiffre d'affaires net 2 226 2 466 1 821 Marge brute 39,9% 40,7% 37,7% Résultat d'exploitation 269 411 132 Résultat net part du groupe 239 308 108 Trésorerie nette générée par les opérations d'exploitation 455 587 289

Non-US GAAP(2) T1 2018 T4 2017 T1 2017 Free cash flow 95 145 62 Situation financière nette 522 489 518 (1) Un certain nombre de chiffres des trimestres antérieurs ont été ajustés pour tenir compte de l'ASU n° 2017-07 relatif au reclassement de certaines charges de retraite, adopté le 1er janvier 2018.

(2) Mesure non-US GAAP. Pour des informations supplémentaires et une réconciliation en normes US GAAP, veuillez vous référer à l'Annexe qui explique en détail pourquoi la Société pense que ces mesures sont importantes. Synthèse des résultats financiers trimestriels par groupe de produits (en millions de dollars US) Chiffre d'affaires net par Groupe Produits T1 2018 T4 2017 T1 2017 Produits automobiles et discrets (ADG) 817 821 708 Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS)(a) 655 902 518 Microcontrôleurs et circuits numériques (MDG) 750 740 593 Autres(b) 4 3 2 Total 2 226 2 466 1 821 (a) Depuis le 1er janvier 2018, l'activité Sous-systèmes n'est plus comptabilisée dans « Autres » mais dans le Groupe AMS (Produits analogiques, MEMS et Capteurs). Les trimestres antérieurs ont été recalculés sur cette base.

(b) Le chiffre d'affaires net du Segment « Autres » comprend le chiffre d'affaires provenant des ventes de services d'assemblage et autres chiffres d'affaires. Analyse des résultats financiers du premier trimestre 2018 Le chiffre d'affaires net du premier trimestre a baissé de 9,8% par rapport au quatrième trimestre 2017, mais dépasse de 20 points de base le point médian de la fourchette de prévisions de la Société. En base séquentielle, le chiffre d'affaires du Groupe MDG (Microcontrôleurs et Circuits numériques) a progressé de 1,3% tandis que celui du Groupe ADG (Produits automobiles et Discrets) a baissé de 0,5%, reflétant une performance supérieure à la saisonnalité habituelle dans les applications dédiées au Smart Driving et à l'Internet des objets. Le chiffre d'affaires du Groupe AMS (Produits analogiques, MEMS et Capteurs) a reculé de 27,4%, principalement en raison d'une dynamique saisonnière défavorable dans les applications pour smartphones qui a eu un impact négatif sur l'activité Imaging de la Société. En variation annuelle, le chiffre d'affaires net du premier trimestre a progressé de 22,2%, avec une croissance à deux chiffres de tous les Groupes produits. Plus spécifiquement, le chiffre d'affaires du Groupe MDG (Microcontrôleurs et Circuits numériques) a progressé de 26,6%, en grande partie grâce à une solide croissance des ventes de microcontrôleurs ; le chiffre d'affaires du Groupe AMS (Produits analogiques, MEMS et Capteurs) a progressé de 26,5% grâce à une très nette augmentation des ventes de l'activité Imaging, ainsi que de la croissance des ventes de produits analogiques et de MEMS ; le chiffre d'affaires du Groupe ADG (Produits automobiles et Discrets) a progressé de 15,4%, tiré par une croissance à deux chiffres à la fois des produits pour l'automobile et des produits discrets de puissance. Par région de livraison, le chiffre d'affaires des zones EMEA et Amériques a enregistré une croissance séquentielle de 8,4% et 1,8% respectivement, alors que celui de la région Asie-Pacifique a baissé de 18,2%. En variation annuelle, le chiffre d'affaires des régions Asie-Pacifique, EMEA et Amériques a progressé de 24,5%, 22,4% et 12,7% respectivement. La marge brute du premier trimestre s'établit à 888 millions de dollars en valeur absolue et à 39,9% en pourcentage, soit 40 points de base au-dessus du point médian de la fourchette de prévisions de la Société. En base séquentielle, la marge brute a baissé de 80 points de base essentiellement en raison de pressions normales sur les prix et d'effets de change négatifs, après couverture, partiellement compensés par une amélioration du mix produits et des efficiences opérationnelles accrues. La marge brute a augmenté de 220 points de base en variation annuelle, principalement grâce à une amélioration des efficiences opérationnelles et un meilleur mix produits, en partie compensés principalement par des pressions normales sur les prix ainsi que des effets de change négatifs, après couverture. Les frais commerciaux, généraux et administratifs et les dépenses de R&D s'élèvent au total à 614 millions de dollars au premier trimestre 2018, à comparer à 590 millions de dollars au trimestre précédent. En variation annuelle, les frais commerciaux, généraux et administratifs et les dépenses de R&D ont augmenté de 48 millions de dollars, principalement en raison des effets de change négatifs après couverture, et des dynamiques inflationnistes. Le poste Autres produits et charges nets affiche un produit de 16 millions de dollars au premier trimestre 2018 à comparer à un produit de 18 millions de dollars au trimestre précédent et de 17 millions de dollars au premier trimestre 2017. Les charges de dépréciations et restructurations ressortent à 21 millions de dollars au premier trimestre 2018, contre 20 millions de dollars au trimestre précédent et 5 millions de dollars au premier trimestre 2017. Ces charges proviennent du plan de restructuration de l'activité set-top box annoncé en janvier 2016 et en grande partie achevé. Le résultat d'exploitation s'élève à 269 millions de dollars au premier trimestre 2018, soit 12,1% du chiffre d'affaires net, contre 411 millions de dollars, soit 16,7% du chiffre d'affaires net, au quatrième trimestre 2017. Il s'inscrit en très nette progression par rapport au résultat d'exploitation de 132 millions de dollars ou 7,3% du chiffre d'affaires net publié au premier trimestre 2017. En variation annuelle, le résultat d'exploitation de tous les Groupes produits s'est amélioré grâce à des chiffres d'affaires plus élevés et à une amélioration de la marge brute : la marge d'exploitation du Groupe MDG est passée de 10,3% à 19,5%, celle du Groupe ADG a doublé, passant de 5,5% à 11,0%, et celle du Groupe AMS s'est améliorée passant de 7,6% à 9,8%. Le résultat net du premier trimestre ressort à 239 millions de dollars, ou 0,26 dollar par action diluée, contre 308 millions de dollars au quatrième trimestre 2017, ou 0,34 dollar par action, et enregistre une hausse significative par rapport au résultat net de 108 millions de dollars (ou 0,12 dollar par action diluée) enregistré au premier trimestre 2017. Flux de trésorerie et Bilan - Faits marquants Les dépenses d'investissement après déduction des produits de cession ressortent à 351 millions de dollars au premier trimestre 2018, à comparer à 407 millions de dollars au trimestre précédent et à 219 millions de dollars au premier trimestre 2017. Le free cash flow(1) s'élève à 95 millions de dollars, en hausse significative par rapport au montant de 62 millions de dollars publié au premier trimestre 2017. Les stocks ressortent à 1,43 milliard de dollars à la fin du premier trimestre 2018, avec un taux de rotation de 3,7 fois (ou 97 jours). Au premier trimestre, la Société a distribué 54 millions de dollars de dividendes en numéraire. La situation financière nette de ST(1) s'élevait le 31 mars 2018 à 522 millions de dollars, contre 489 millions de dollars au 31 décembre 2017. Au 31 mars 2018, les ressources financières totales de ST s'élevaient à 2,23 milliards de dollars ; la dette financière totale, à 1,71 milliard de dollars, et le total des capitaux propres, y compris la part des actionnaires ne détenant pas le contrôle, s'établissait à 5,77 milliards de dollars.

(1) Mesure non-US GAAP. Pour des informations supplémentaires et une réconciliation en normes US GAAP, veuillez-vous référer à l'Annexe. Perspectives relatives à l'activité du deuxième trimestre 2018 Au deuxième trimestre 2018, la Société prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 1,5% sur une base séquentielle, à plus ou moins 3,5 points de pourcentage. La marge brute au deuxième trimestre devrait s'établir à environ 40,0%, à plus ou moins 2,0 points de pourcentage. M. Bozotti a déclaré : « Malgré la faible demande sur le marché des smartphones au premier semestre 2018, nous prévoyons pour le deuxième trimestre et le premier semestre une croissance du chiffre d'affaires en variation annuelle d'environ 17,5% et 19,8% respectivement, au point médian de notre fourchette de prévisions. Cette croissance sera tirée par les ventes qui continueront à être meilleures que la tendance saisonnière dans les applications pour l'automobile, l'industriel et l'Internet des objets. Pour le second semestre de l'année, nous voyons une demande saine, avec un fort carnet de commandes pour tous nos Groupes produits, nos marchés finaux - dont celui des smartphones - et dans toutes les régions ». Ces perspectives reposent sur une hypothèse de taux de change effectif d'environ 1,21 dollar pour 1 euro pour le deuxième trimestre 2018 et comprennent l'impact des contrats de couverture existants. Le deuxième trimestre se clôturera le 30 juin 2018. Informations institutionnelles Le 25 janvier, STMicroelectronics a annoncé le plan de succession de M. Carlo Bozotti ; Jean-Marc Chéry, Directeur Général délégué (Deputy CEO), sera proposé comme Membre unique du Directoire à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2018 et pour devenir le prochain President & CEO de ST ; un Comité exécutif nouvellement créé sera effectif après approbation par les actionnaires de la nomination de M. Chéry ; de plus, Carlo Ferro, Directeur Financier et Président en charge de la finance, du juridique, de l'infrastructure et des services, a informé la Société de son intention de quitter ses fonctions en même temps que Carlo Bozotti, President et CEO de ST, dont le départ à la retraite sera effectif à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires, afin de poursuivre d'autres opportunités personnelles. M. Ferro conservera son poste de Président de la filiale italienne de ST jusqu'à fin 2018.

Le 1 er mars, STMicroelectronics a annoncé avoir déposé son formulaire 20F (rapport annuel établi selon les règles américaines) pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) aux Etats-Unis.

Le 27 mars, STMicroelectronics a annoncé les principales résolutions qui seront soumises pour approbation à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas), le 31 mai 2018. Les principales résolutions, proposées par le Conseil de Surveillance, comprennent : o L'approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, établis conformément aux normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards). Les comptes statutaires annuels 2017 ont été déposés auprès de l'organisme néerlandais de régulation des marchés financiers (AFM) le 27 mars 2018 et sont disponibles sur le site internet de la Société (

o La distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$ pour chacun des second, troisième et quatrième trimestres 2018 et le premier trimestre 2019 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la date d'enregistrement le mois de chaque versement trimestriel;

o La nomination de M. Jean-Marc Chéry comme membre unique du Directoire pour un mandat de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2021 ;

o Le renouvellement du mandat de M. Nicolas Dufourcq, comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2021 ;

o Le renouvellement du mandat de Madame Martine Verluyten, comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée d'un an, expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2019. o L'approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, établis conformément aux normes comptables internationales IFRS (). Les comptes statutaires annuels 2017 ont été déposés auprès de l'organisme néerlandais de régulation des marchés financiers (AFM) le 27 mars 2018 et sont disponibles sur le site internet de la Société ( www.st.com ) ainsi que sur le site de l'AFM ( www.afm.nl ) ;o La distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$ pour chacun des second, troisième et quatrième trimestres 2018 et le premier trimestre 2019 aux actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la date d'enregistrement le mois de chaque versement trimestriel;o La nomination de M. Jean-Marc Chéry comme membre unique du Directoire pour un mandat de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2021 ;o Le renouvellement du mandat de M. Nicolas Dufourcq, comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2021 ;o Le renouvellement du mandat de Madame Martine Verluyten, comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée d'un an, expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2019. La date limite d'inscription dans les registres de la Société pour tous les actionnaires afin de participer à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires est fixée au 3 mai 2018. L'ordre du jour complet et les informations détaillées nécessaires concernant l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2018 ainsi que tous les documents afférents, sont disponibles sur le site internet de la Société (www.st.com). Produits et technologies - Faits marquants du premier trimestre 2018 Groupe Produits automobiles et discrets (ADG) Sélection par un grand équipementier japonais de rang 1 du microcontrôleur automobile 32 bits SPC58 pour une unité de contrôle de stabilité du châssis pour le compte d'un grand constructeur automobile japonais ;

Le processeur Accordo a été sélectionné par plusieurs équipementiers asiatiques pour des autoradios de milieu de gamme supportant les fonctionnalités Car Play(TM) et Android Auto(TM) ;

Sélection par un grand équipementier chinois de rang 1 de circuits de commande et d'alimentation U-Chip pour des systèmes de gestion du moteur et de la batterie ;

Plusieurs amplificateurs de puissance audio de classes D et AB ont été sélectionnés pour des applications d' infotainment par un important équipementier européen de rang 1 pour le compte d'un constructeur automobile nord-américain, ainsi que pour une application télématique d'un constructeur automobile européen ;

par un important équipementier européen de rang 1 pour le compte d'un constructeur automobile nord-américain, ainsi que pour une application télématique d'un constructeur automobile européen ; Nos amplificateurs audio de classe D ont été choisis pour le module d'appel d'urgence (e-call) d'un grand constructeur de véhicules électriques ;

Des produits de la famille de « puissance intelligente VIPower » ont été sélectionnés par un leader mondial pour le contrôle de moteur en courant continu d'une application de portière ;

Un constructeur européen de véhicules automobiles de prestige a choisi la toute dernière famille de « puissance intelligente VIPower » pour un module de commande d'habitacle haut de gamme ;

Un circuit ASSP a été choisi par plusieurs équipementiers automobiles allemands de rang 1 pour des applications d'alimentation électrique de coffre ;

Le module de puissance intelligente SLLIMM-nano2 basé sur la technologie IGBT en tranchées a été sélectionné pour des plateformes de lave-vaisselle et lave-linge d'un leader du marché ;

Des MOSFET de puissance MDmesh ont été sélectionnés par un grand nom du secteur médical aux États-Unis pour un défibrillateur cardiovasculaire implantable, et par un grand fabricant de smartphones pour un chargeur de batteries ;

Maintien d'une forte dynamique dans les diodes en carbure de silicium (SiC) avec plusieurs qualifications par d'importants équipementiers de rang 1 pour des chargeurs embarqués à bord de véhicules électriques et des systèmes de conversion d'énergie haut rendement destinés à des serveurs, des systèmes à énergie solaire et des appareils audio hi-fi ;

Sélection majeure de filtres pour composants passifs intégrés (IPD) destinés à des stations de base 5G Groupe Produits analogiques, MEMS et capteurs (AMS)

Multiples sélections, qualifications et nouveaux programmes sur des marchés industriels pour des produits analogiques avancés de gestion de la consommation et de comptage, ainsi que des commutateurs avancés (IPS) et des automates programmables industriels (PLC) ;

Annonce de la collaboration avec Velankani dans le domaine des compteurs intelligents pour le programme « Make in India » ;

Collaboration avec Artesyn Embedded Technologies, Bel Power Solutions, et Flex pour le lancement de la Power Stamp Alliance , dont la vocation est de créer un écosystème de chaîne d'approvisionnement multi-fournisseurs dédié à la gestion de la consommation d'énergie des data centers et au projet Open Compute ;

, dont la vocation est de créer un écosystème de chaîne d'approvisionnement multi-fournisseurs dédié à la gestion de la consommation d'énergie des data centers et au projet ; Sélection de plusieurs produits Bluetooth pour l'application de partage de bicyclettes Smart Lock et un système de péage électronique ;

Un important fabricant de téléphones mobiles a retenu notre régulateur linéaire ;

Plusieurs produits analogiques et de puissance intelligente ont été retenus pour des produits mobiles destinés au grand public ;

Plusieurs produits analogiques avancés ont été sélectionnés par des fabricants de téléphones chinois ;

Montée en production d'une gamme complète de capteurs pour les smartphones Galaxy S9 et S9+ de Samsung, dont une centrale inertielle MEMS 6 axes ultra-basse consommation, un capteur barométrique et un gyroscope de stabilisation optique des images (OIS) ;

Les gyroscopes de stabilisation optique (OIS) assurent la qualité de l'image de six des smartphones les mieux notés (selon les bancs de test DXOMark) ;

Des capteurs de pression étanches ont été sélectionnés pour des produits électroniques portables ( wearables ) par un fabricant chinois de montres connectées ;

) par un fabricant chinois de montres connectées ; Un capteur de pression et un accéléromètre ultra-basse consommation ont été sélectionnés par un grand fabricant de produits électroniques portables ( wearables ) ;

) ; Des capteurs de proximité et de détection de distance par mesure du temps de vol (ToF) FlightSense(TM) ont été sélectionnés par plusieurs grands fabricants asiatiques de smartphones, ainsi que pour des applications en dehors du marché du mobile comme les robots. Groupe Microcontrôleurs et circuits numériques (MDG)

Annonce d'une coopération avec Sigfox en vue de satisfaire la demande croissante de produits connectés aux réseaux locaux étendus basse consommation (LPWAN) ;

Début de l'échantillonnage du système sur puce sans fil STM32WB qui combine un microcontrôleur architecturé autour d'un processeur Arm® Cortex®-M4 et d'un coeur Arm Cortex-M0+ contrôlant le fonctionnement en temps réel des radios Bluetooth basse consommation (BLE) et IEEE 802.15.4 ;

Sélection des produits de la famille STM32 par de grands constructeurs pour des applications telles qu'un chargeur rapide pour smartphones, un chargeur sans fil pour smartphones, un système de ventilation à commande numérique pour maisons connectées, des prises intelligentes de nouvelle génération et des pompes à insuline ;

L'écosystème STM32 a été étendu et enrichi avec de nouveaux Discovery Packs pour connecter rapidement des produits IoT à des services Cloud sur réseaux 2G/3G et LTE Cat M1/NB1 ;

Sélection des tout derniers contrôleurs sans contact (NFC) pour divers smartphones de plusieurs grands fabricants ;

Sélection de notre plateforme TPM par de grands fabricants de PC ;

Sélection du lecteur sans contact (NFC) ST25R et des tags NFC associés pour l'authentification pour des consommables par un grand fabricant de matériel médical ;

Montée en production d'une SIM et d'une mémoire EEPROM pour les Galaxy S9 et S9+ de Samsung ;

Lancement de la production des tags NFC/RFID dynamiques ST25DV pour une application d'éclairage d'un équipementier majeur ; sélection du tag NFC/RFID dynamique ST25DV pour le glucomètre d'un fabricant taiwanais de matériel médical ;

Plusieurs mémoires EEPROM haute densité ont été sélectionnées par des fabricants indiens de compteurs électriques ;

Sélection pour un ASIC numérique en technologie FinFET de 7 nm par un nouveau client ;

Sélection pour deux ASIC en technologie BiCMOS 55 nm par un grand nom du marché de l'optique. Utilisation d'informations financières complémentaires non-US GAAP

Ce communiqué de presse contient des informations financières complémentaires non-US GAAP comme le résultat (perte) d'exploitation avant charges liées aux dépréciations et restructurations, le résultat net ajusté, le résultat dilué ajusté par action, le free cash flow et la situation financière nette. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni préparées selon les normes comptables américaines US GAAP et qu'elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières US GAAP. De plus, de telles mesures financières non-US GAAP pourraient également ne pas être comparables à d'autres informations de même intitulé, utilisées par d'autres sociétés. Vous trouverez dans l'Annexe de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-US GAAP utilisées par la Société avec leurs mesures financières correspondantes en normes US GAAP. Pour remédier à ces limites, les informations financières non-US GAAP complémentaires ne devront pas être lues indépendamment mais au contraire en même temps que les états financiers consolidés de la Société préparés selon les normes américaines US GAAP. Informations à caractère prévisionnel Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933 ou de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou événements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations, en raison de divers facteurs comme : le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques qui peuvent avoir un impact sur la demande finale de nos produits ;

la demande des clients qui diffère des projections ;

la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique rapidement changeant ;

des circonstances ou événements imprévus susceptibles d'altérer notre capacité à mettre en oeuvre la réduction planifiée de nos charges d'exploitation et / ou à atteindre les objectifs de nos programmes de R&D bénéficiant de fonds publics ;

une modification de l'environnement économique, social, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où s'exercent nos activités ou celles de nos principaux clients et fournisseurs, y compris du fait d'événements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires, de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d'actes de terrorisme ;

le vote en faveur du Brexit et les perceptions relatives à l'impact négatif du retrait du Royaume-Uni sur les affaires, la stabilité politique et les conditions économiques au sein du Royaume-Uni, de la zone Euro, de l'UE et ailleurs. Même si nous n'avons pas d'opérations matérielles au Royaume-Uni et que nous n'avons pas été confrontés à un impact matériel sur notre activité liée au Brexit à ce jour, nous ne pouvons pas prédire ses implications futures;

des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de l'approvisionnement de nos clients clés ;

le plan de charge, le mix produits et les performances manufacturières de nos installations de production ;

les fonctionnalités et performances de nos systèmes d'information sous-tendant nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses ; et toute défaillance de nos systèmes d'information ou de ceux de nos clients ou fournisseurs ;

les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l'Euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;

l'impact des revendications de propriété intellectuelle (IP) par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;

la capacité de restructurer de façon satisfaisante des activités sous-performantes et de réaliser des économies de coûts susceptibles de différer en termes de montants et de calendriers par rapport à nos estimations ;

une modification de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, des conclusions des contrôles fiscaux ou des traités fiscaux internationaux susceptibles d'avoir un impact sur les résultats de nos activités, et sur notre capacité à évaluer avec précision les crédits d'impôts, les avantages fiscaux, les déductions d'impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d'impôts différés ;

le dénouement de litiges en cours ainsi que l'impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;

les actions en responsabilité civile, produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, les autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;

des événements naturels tels que des conditions climatiques difficiles, des tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques ou autres phénomènes naturels, des risques sanitaires et des épidémies dans des pays où s'exercent nos activités ou celles de nos principaux clients et fournisseurs ;

la disponibilité et les coûts des matières premières, du gaz, de l'eau et de l'électricité, des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités ;

des changements industriels résultant d'une consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ;

la capacité de mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos prévisions ; et

les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation mondiale relative à la protection de la vie privée, y compris le règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD). Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces informations à caractère prévisionnel, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de ces prévisions de manière significative et défavorable. Certaines déclarations relatives aux perspectives d'avenir peuvent être identifiées comme telles par l'utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu », « devrait », « serait », « vise » ou « anticipe » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, plans ou d'intentions. Certains de ces facteurs de risques sont présentés et discutés en détail dans « Item 3. Key Information - Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, déposé auprès de la SEC, le 1er mars 2018. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu'anticipés, crus ou attendus. Nous n'avons pas l'intention d'assumer et n'assumons aucune obligation de mise à jour des informations ou déclarations à caractère prévisionnel présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou circonstances à venir. Informations sur la présentation des résultats, la conférence téléphonique et la retransmission sur internet (webcast) La direction de STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique le 25 avril 2018 à 9h30 afin de commenter la performance opérationnelle de la Société au cours du premier trimestre de l'exercice 2018. Le webcast et les supports visuels seront accessibles sur la page http://investors.st.com. Pour accéder au webcast, nous vous suggérons de vous connecter 15 minutes avant le début de la conférence pour vous enregistrer, télécharger et installer les logiciels audio nécessaires. Le webcast sera disponible jusqu'au 11 mai 2018. A propos de STMicroelectronics

STMicroelectronics, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des solutions et produits intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets. Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ». En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus de 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com. Pour plus d'information, contacter : Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

Nelly.dimey@st.com Relations avec les Investisseurs :

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

Celine.berthier@st.com STMicroelectronics NV Compte de résultat consolidé En millions de dollars US à l'exception des montants par action Trimestre clos le (Non audité) (Non audité) 31 mars 1er avril 2018 2017 Ventes nettes 2 214 1 818 Autres produits 12 3 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 2 226 1 821 Coût des ventes (1 338) (1 135) MARGE BRUTE 888 686 Frais commerciaux, généraux et administratifs (265) (234) Frais de recherche et développement (349) (332) Autres produits et charges opérationnels, nets 16 17 Perte de valeur des actifs corporels et incorporels,

coûts de restructuration et autres coûts de fermeture liés (21) (5) Total charges d'exploitation (619) (554) RÉSULTAT D'EXPLOITATION 269 132 Charges financières nettes (3) (4) Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (3) (3) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PART REVENANT

AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 263 125 Charge d'impôt sur le résultat (22) (16) RÉSULTAT NET 241 109 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (2) (1) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 239 108 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,27 0,12 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,26 0,12 MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D'ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION 914,7 901,9 STMicroelectronics NV Bilan consolidé Au 31 mars 31 décembre 1er avril En millions de dollars US 2018 2017 2017 (Non audité) (Audité) (Non audité) ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 791 1 759 1 641 Dépôts à court terme 14 - - Valeurs mobilières de placement 429 431 335 Créances clients, nettes 1 042 1 149 946 Stocks et en-cours, nets 1 435 1 335 1 201 Autres actifs courants 449 425 351 Total actifs courants 5 160 5 099 4 474 Goodwill 125 123 117 Autres immobilisations incorporelles, nettes 205 209 188 Immobilisations corporelles, nettes 3 371 3 094 2 489 Actifs d'impôts différés non courants 632 624 534 Placements à long terme 58 57 57 Autres actifs non courants 517 475 467 4 908 4 582 3 852 Total actifs 10 068 9 681 8 326 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Dette à court terme 119 118 117 Dettes fournisseurs 979 893 757 Autres dettes et charges à payer 940 897 777 Dividendes à payer aux actionnaires 6 60 6 Impôts courants à court terme 41 52 47 Total passifs courants 2 085 2 020 1 704 Dette financière à long terme 1 593 1 583 1 341 Pensions et indemnités de départ à la retraite 393 385 354 Passif d'impôts différés à long terme 12 11 5 Autres passifs à long terme 216 215 150 2 214 2 194 1 850 Total passifs 4 299 4 214 3 554 Engagements hors bilan et passifs éventuels Capitaux propres Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires

de la société mère Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions autorisées mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale, 1 200 000 000 actions autorisées, 911 134 420 actions émises, 896 659 631 actions en circulation) 1 157 1 157 1 157 Primes 2 743 2 718 2 828 Résultat consolidé 1 212 973 538 Autre résultat global accumulé 724 688 428 Actions propres (132) (132) (241) Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires

de la société mère 5 704 5 404 4 710 Participations ne donnant pas le contrôle 65 63 62 Total capitaux propres 5 769 5 467 4 772 Total passif et capitaux propres 10 068 9 681 8 326 STMicroelectronics NV CERTAINES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie (en millions de dollars US) T1 2018 T4 2017 T1 2017 Trésorerie nette générée par les opérations d'exploitation 455 587 289 Trésorerie nette absorbée par les opérations d'investissement (374) (442) (227) Trésorerie nette absorbée par les opérations de financement (54) (576) (53) Augmentation (diminution) de la trésorerie 32 (429) 12 Certaines données des flux de trésorerie (en millions de dollars US) T1 2018 T4 2017 T1 2017 Dotations aux amortissements 185 179 154 Dépenses d'investissement immobilier (351) (407) (219) Dividendes versés aux actionnaires (54) (54) (53) Variation nette des stocks (84) (5) (22) Annexe

STMicroelectronics

Informations financières complémentaires Afin de mieux exploiter les synergies autour de son recentrage stratégique sur les applications destinées au Smart driving et à l'Internet des Objets, ST a réorganisé ses familles de produits en trois groupes : le Groupe ADG (Produits automobiles et discrets) ; le Groupe AMS (Produits Analogiques, MEMS et Capteurs) et le Groupe MDG (Microcontrôleurs et Circuits numériques). Données par groupe de produits (a)



(En millions de dollars US) T1 2018 T4 2017 T3 2017 T2 2017 T1 2017 Produits automobiles et discrets (ADG) Chiffre d'affaires net 817 821 775 755 708 Résultat d'exploitation (Perte) 90 102 85 65 39 Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS)(b) Chiffre d'affaires net 655 902 657 553 518 Résultat d'exploitation (Perte) 64 187 86 52 39 Microcontrôleurs et circuits numériques (MDG) Chiffre d'affaires net 750 740 701 612 593 Résultat d'exploitation (Perte) 146 146 126 72 61 Autres(c) Chiffre d'affaires net 4 3 3 3 2 Résultat d'exploitation (Perte) (31) (24) (16) (8) (7) Total Chiffre d'affaires net 2 226 2 466 2 136 1 923 1 821 Résultat d'exploitation (Perte) 269 411 281 181 132 (a) Un certain nombre de chiffres des trimestres antérieurs ont été ajustés pour tenir compte de l'ASU n° 2017-07 relatif au reclassement de certaines charges de retraite, adopté le 1er janvier 2018.

(b) A compter du 1er janvier 2018, l'activité Sous-systèmes, qui était comptabilisée dans "Autres", a été transférée dans le groupe AMS (Produits analogiques, MEMS et Capteurs). Les trimestres antérieurs ont été recalculés sur cette base.

(c) Le chiffre d'affaires net du Segment « Autres » comprend le chiffre d'affaires provenant de services d'assemblage et d'autres chiffres d'affaires. Le résultat (perte) d'exploitation du segment « Autres » comprend des éléments tels que les charges de capacités inutilisées, les dépréciations et frais de restructuration et autres coûts liés aux fermetures, frais de démarrage et arrêts planifiés, ainsi que d'autres frais non alloués, tels que : le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges d'exploitation engagées au niveau du siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets et divers frais non affectés aux Groupes de produits, ainsi que les résultats d'exploitation d'autres produits. Le Segment « Autres » inclut : (En millions de dollars US) T1 2018 T4 2017 T3 2017 T2 2017 T1 2017 Charges de capacités inutilisées 1 1 1 1 1 Charges de dépréciation et restructuration 21 20 14 6 5

T1 2018 T4 2017 T1 2017 Taux de change effectif €/$ 1,18 1,15 1,08

Chiffre d'affaires net par Segment de marché / Canal (%) T1 2018 T4 2017 T1 2017 Total Equipementiers 63% 68% 66% Distribution 37% 32% 34% (Annexe - suite)

STMicroelectronics

Informations financières complémentaires non-US GAAP

Réconciliation entre normes non-US GAAP - US GAAP

En millions de dollars US sauf pour les données par action ($) Les données financières complémentaires non-US GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-US GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables US GAAP. En outre, nos données financières non-US GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-US GAAP de même intitulé, utilisées par d'autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-US GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-US GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Pour remédier à ces limites, les données financières non-US GAAP complémentaires ne devront pas être lues indépendamment mais au contraire en même temps que nos états financiers consolidés préparés selon les normes comptables américaines US GAAP. Le résultat d'exploitation (perte) avant dépréciations, charges de restructurations et éléments non-récurrents est utilisé par la direction pour aider à la compréhension des opérations en cours et expliquer l'impact des éléments qui n'ont pas été pris en compte tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés aux fermetures. Le résultat net et le résultat par action (EPS) dilués ajustés sont utilisés par la direction pour aider à la compréhension des opérations en cours et communiquer sur l'impact des éléments exclus comme les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés aux fermetures attribuables à ST et les autres coûts exceptionnels, nets de l'impact de l'impôt applicable. La Société pense que ces mesures financières non-US GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu'elles mesurent la capacité de la Société à générer une rentabilité issue de ses activités, en excluant l'effet des acquisitions et des dépenses relatives à la rationalisation de ses activités et sites qu'elle ne considère pas comme faisant partie de son résultat d'exploitation en cours, permettant ainsi, lorsque lues en conjonction avec les données financières de la Société en normes GAAP : (i) de réaliser des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d'exploitation en cours de la Société, (ii) de mieux identifier les tendances de l'activité de la Société et d'analyser lesdites tendances, et (iii) de comparer plus facilement les résultats des opérations de la Société avec les modèles des analystes financiers et des investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments. T1 2018 Marge brute Résultat d'exploitation Résultat net Résultat par action correspondant US GAAP 888 269 239 0,26 Dépréciations et restructurations 21 21 Estimation de l'impact fiscal (3) Non-US GAAP 888 290 257 0,28 T4 2017 Marge brute Résultat d'exploitation Résultat net Résultat par action correspondant US GAAP 1 003 411 308 0,34 Dépréciations et restructurations 20 20 Estimation de l'impact fiscal (1) Non-US GAAP 1 003 431 327 0,36

T1 2017 Marge brute Résultat d'exploitation Résultat net Résultat par action correspondant US GAAP 686 132 108 0,12 Dépréciations et restructurations 5 5 Estimation de l'impact fiscal (1) Non-US GAAP 686 137 112 0,12

(Annexe - suite) La situation financière nette (mesure non-US GAAP) représente la différence entre nos ressources financières totales et notre dette financière totale. Nos ressources financières totales comprennent la trésorerie et équivalents de trésorerie, les valeurs mobilières de placement et les dépôts à court terme, tandis que notre dette financière totale comprend les emprunts à court terme, y compris les découverts bancaires et la dette à long terme, comme indiqué dans notre bilan consolidé. La situation financière nette n'est pas une mesure US GAAP mais nous pensons qu'elle est utile pour les investisseurs et la direction car elle leur montre clairement notre situation globale en termes d'endettement net ou de trésorerie nette en mesurant nos ressources en capital à partir de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des valeurs mobilières de placement ainsi que le niveau total de notre endettement financier. Qui plus est, notre définition de situation financière nette pouvant différer des définitions retenues par d'autres sociétés, les comparaisons peuvent s'avérer limitées. Situation financière nette (en millions de dollars US) 31 mars 2018 31 décembre 2017 1er avril 2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 791 1 759 1 641 Dépôts à court terme 14 - - Valeurs mobilières de placement 429 431 335 Total des ressources financières 2 234 2 190 1 976 Dette à court terme (119) (118) (117) Dette financière à long terme (1 593) (1 583) (1,341) Dette financière totale (1 712) (1 701) (1 458) Situation financière nette - mesure non-US GAAP 522 489 518 Le Free cash flow (mesure non-US GAAP) se définit comme (i) la trésorerie nette générée par les opérations d'exploitation plus (ii) la trésorerie nette absorbée par les opérations d'investissement, hors achats et cessions de valeurs mobilières de placement et variation de la trésorerie nette liée à la déconsolidation de co-entreprises, considérées comme des investissements financiers temporaires. Autrement dit, in fine, cela revient à définir le Free cash flow comme la trésorerie nette générée par les opérations d'exploitation plus le paiement pour achats et cessions d'actifs corporels, incorporels et financiers, les produits de cession d'activités et les montants en numéraire payés pour des acquisitions d'activités. Bien que ce ne soit pas une mesure US GAAP, nous pensons que le Free cash flow est une information utile pour les investisseurs et la direction car il mesure la capacité de nos activités opérationnelles et d'investissement à générer de la trésorerie à même de soutenir nos opérations. Le Free cash flow n'est pas une mesure reconnue par les normes comptables US GAAP et ne correspond pas au cash flow total étant donné qu'il n'inclut pas les flux de trésorerie générés ou absorbés par les activités de financement. Pour que le Free cash flow corresponde au cash flow total et à l'augmentation (diminution) de la trésorerie nette, il faut inclure le paiement pour achats (et cessions) de valeurs mobilières de placement ainsi que la variation de la trésorerie nette dans le cadre de la déconsolidation de co-entreprises, la trésorerie nette générée (utilisée) par les opérations de financement et les effets de fluctuation des taux de change. Il est à noter également que notre définition de free cash flow peut différer des définitions retenues par d'autres sociétés. Free cash flow (en millions de dollars US) T1 2018 T4 2017 T1 2017 Trésorerie nette générée par les opérations d'exploitation 455 587 289 Trésorerie nette absorbée par les opérations d'investissement (374) (442) (227) Paiement pour l'achat et produits de cession de valeurs mobilières de placement, dépôts à court terme et trésorerie soumise à restriction 14 - - Free cash flow 95 145 62 STMicroelectronics resultats T1 2018





