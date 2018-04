STMicroelectronics : confiant pour 2018 après un bon premier trimestre

(Actualisation: précisions des dirigeants sur l'évolution de la demande au second semestre, contexte, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics(STM.FR) a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre et s'est montré confiant pour l'ensemble de l'année 2018, compte tenu de l'accélération de la croissance sur ses principaux marchés, notamment l'automobile.

Le bénéfice net du groupe a plus que doublé au premier trimestre sur un an, à 239 millions de dollars, soit 0,26 dollar par action diluée.

La marge brute s'est élevée à 39,9% après avoir atteint 40,6% lors du trimestre clos fin décembre. Ce recul traduit des "pressions normales sur les prix" et des effets de change négatifs, partiellement compensés par une amélioration du mix produits et de l'efficacité opérationnelle, a précisé le groupe. Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,23 milliards de dollars, contre 1,82 milliard de dollars un an plus tôt.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 196 millions de dollars et sur un chiffre d'affaires trimestriel de 1,81 milliard de dollars.

"L'exercice 2018 commence à nouveau avec un trimestre de croissance des ventes à deux chiffres en variation annuelle pour tous les groupes produits et toutes les régions", a commenté Carlo Bozotti, PDG de STMicroelectronics, cité dans le communiqué. "Malgré la faible demande sur le marché des smartphones au premier semestre 2018, nous prévoyons pour le deuxième trimestre et le premier semestre une croissance du chiffre d'affaires en variation annuelle d'environ 17,5% et 19,8% respectivement, au point médian de notre fourchette de prévisions. Cette croissance sera tirée par les ventes qui continueront à être meilleures que la tendance saisonnière dans les applications pour l'automobile, l'industriel et l'internet des objets", a-t-il ajouté.

Le titre rebondit après l'alerte d'AMS

Au second semestre, STMicroelectronics anticipe une "demande saine" pour tous ses groupes produits et dans toutes les régions. La croissance auprès des principaux clients du groupe devrait se poursuivre à un rythme à deux chiffres, avec une demande particulièrement soutenue dans l'automobile, ont ajouté les dirigeants de l'entreprise lors d'une conférence analystes. Concernant le marché des smartphones, Carlo Bozotti a précisé qu'il n'anticipait pas de hausse des volumes d'appareils produits, mais une progression de leur contenu technologique.

L'un des principaux concurrents de STMicroelectronics, l'autrichien AMS, a averti lundi que ses revenus seraient quasiment divisés par deux au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, en raison d'une évolution négative de la demande de ses clients en lien "avec un important programme de smartphone". Cette annonce a renforcé les spéculations sur un arrêt prématuré de l'iPhone X produit par Apple.

Mais cet arrêt ne devrait pas affecter outre mesure STMicroelectronics. "La dépendance d'AMS à Apple peut être évaluée entre 40 et 50%, celle de STMicroelectronics à environ 10%", avait indiqué lundi Charles Lepetitpas, analyste chez Natixis, à l'agence Agefi-Dow Jones.

STMicroelectronics table sur une croissance d'environ 1,5% de son chiffre d'affaires sur une base séquentielle au deuxième trimestre, plus ou moins 3,5 points de pourcentage, et sur une marge brute d'environ 40%, plus ou moins 2 points de pourcentage.

Vers 11h40, le titre gagnait 3,7% à 18,31 euros, effaçant largement les pertes subies la veille dans le sillage d'AMS.

-François Schott, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

(Julien Marion a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire