STMicroelectronics : et Jorjin présentent des modules IoT Sigfox ultra-basse consommation avec double connectivité RF

En intégrant sur un système une puce Bluetooth basse consommation (BLE) et un émetteur-récepteur RF sub-1 GHz de ST, les modules compatibles Sigfox proposés par Jorjin conjuguent des performances élevées et une très faible consommation d'énergie à un coût optimisé

· Ces modules entièrement programmables fonctionnent comme des noeuds IoT indépendants avec une couverture mondiale des réseaux sans fil longue portée, basse consommation de Sigfox

Genève (Suisse) et Taipei (Taiwan), le 26 avril 2018 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et Jorjin Technologies Inc, entreprise basée à Taipei (Taiwan) créée en 1997 et spécialisée dans la conception et la fourniture de modules à des clients du monde entier, annoncent la certification de modules radio double connectivité combinant la technologie réseau sans fil Sigfox(TM) et le protocole Bluetooth basse consommation BLE (Bluetooth Low Energy).

Les modules Sigfox/BLE WS211x de Jorjin bénéficient des performances et du rendement énergétique du système sur puce BLE BlueNRG-1 et de l'émetteur-récepteur RF Siprit2 Low Power (S2-LP) sub-1 GHz proposés par ST. Grâce à ces avantages, les modules de Jorjin offrent une connectivité de pointe et une longue durée de vie de batterie aux applications IoT, alimentées par récupération d'énergie ou par une pile bouton.

Entièrement programmables, les nouveaux modules Sigfox de Jorjin sont architecturés autour d'un processeur Arm® Cortex®-M0 très basse consommation intégré au système sur puce BLE de ST, ce qui leur permet d'agir comme des noeuds de connectivité IoT indépendants. L'association de la spécification Bluetooth basse consommation et de la technologie LPWAN (réseau local étendu basse consommation) de Sigfox apporte des avantages clés aux systèmes connectés à l'Internet des objets, dont la mise à jour du firmware par voie hertzienne (OTA), ce que n'autorisent pas les modules conventionnels « Sigfox-only ». La possibilité de connecter un appareil IoT à distance via le réseau Sigfox et localement en mode Bluetooth basse consommation apporte d'autres avantages : modifier les paramètres des appareils en cours d'installation ou de maintenance, ou tracer des actifs dont la position change fréquemment à l'intérieur d'une zone couverte par des balises BLE.

« Nous sommes ravis d'avoir enregistré la certification de nos premiers modules compatibles Sigfox », a déclaré Tom Liang, président de Jorjin Technologies. « L'assistance des équipes de STMicroelectronics et de Sigfox nous a été très utile, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec ces deux partenaires. »

« La certification de ces modules Sigfox radio double connectivité alliant des performances élevées et une très basse consommation d'énergie marque une étape importante dans notre coopération avec Jorjin », a déclaré Maria Rosa Borghi, Senior director de l'entité Low Power RF au sein du groupe MEMS, Capteurs & Produits Analogiques (AMS) de STMicroelectronics. « Les concepteurs disposent à présent d'une solution de pointe pour créer des produits à haute mobilité qui allient des options de connectivité polyvalentes et une consommation d'énergie réduite, couvrant tous les segments de l'Internet des objets. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Jorjin au sein de notre écosystème en constante expansion, ainsi que de nous associer de nouveau à ST pour accélérer l'adoption de l'IoT dans différents secteurs d'activité. La certification du module Jorjin nous permettra d'accroître la production d'appareils compatibles Sigfox en vue de répondre à la demande croissante de nos clients », a déclaré Raouti Chehih, Chief Adoption Officer de Sigfox.

La carte d'évaluation destinée aux modules WS211x utilise l'interface Arduino pour faciliter le développement par le client ; elle est compatible avec les cartes d'extension Arduino proposées par ST et dotées de capteurs de mouvement MEMS, environnementaux ou de mesure du temps de vol (Time-of-Flight). Un kit de développement logiciel (SDK) proposé par Jorjin permet aux clients de développer des applications en utilisant des modules WS211x avec des cartes d'extension de capteurs ST, ainsi qu'une liste de commandes AT facilitant le test des fonctions BLE et Sigfox sur les modules.

Notes pour le rédacteur

Les nouveaux modules de Jorjin sont disponibles immédiatement en deux versions : la référence WS2118-00 a été certifiée pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud (région Sigfox RCZ1) et le Japon (RCZ3), tandis que le modèle WS2119-A0 est certifié pour les États-Unis, le Mexique et le Brésil (RCZ2), ainsi que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taiwan, Hong Kong, Singapour et l'Argentine (RCZ4).

À propos de Jorjin

Depuis sa création à Taipei en 1997, Jorjin développe ses compétences dans le développement et la fabrication de modules miniatures pour applications de connectivité sans fil, de traitement central, d'imagerie et autres technologies de détection. Parallèlement, la Société a évolué pour fournir des jeux complets de firmware et de certifications réglementaires permettant à ses clients du monde entier de raccourcir leurs délais de mise sur le marché. Ces dernières années, grâce à son expertise de la miniaturisation et à des investissements réguliers en R&D, Jorjin a étendu ses activités aux marchés émergents de l'Internet des objets et des produits électroniques portés (wearables), tout particulièrement pour les lunettes connectées pour la réalité virtuelle/mixte (AR/MR). Pour de plus amples informations : www.jorjin.com.

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

