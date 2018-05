STMicroelectronics : prend le sillage d'Apple

STMicroelectronics a laissé passer l’orage. Malmené comme les autres fournisseurs de l’industrie des smartphones après la série d’avertissements inaugurée par TSMC, le groupe a pris le marché à contrepied en publiant de nouveaux résultats trimestriels solides. Cerise sur le gâteau, il a estimé que les perspectives sectorielles restent particulièrement robustes malgré un petit trou d’air en vue au second trimestre. ST est clairement sur la pente ascendante depuis que les effets de sa restructuration sont visibles. Au point de se payer le luxe de faire un pied de nez à son secteur. Depuis les plus bas 2018 à 17,305 euros le 4 avril dernier, l’action a repris plus de 11% pour revenir proche des 19 euros.



Apple en soutien



La publication rassurante d’Apple, hier soir, vaut à STMicroelectronics l’une des plus fortes hausses européennes du jour. Le Californien est le meilleur client du Franco-Italien, dont il a représenté plus de 10% des revenus sur la période récente. Mais le management a retenu la leçon de l’effondrement de Nokia au début des années 2000 et ne met plus tous ses œufs dans le même panier. L’ancien numéro un mondial de la téléphonie mobile, 35 à 40% de parts de marchés mondiales avant de rater complètement le virage du smartphone, a longtemps pesé plus de 20% du chiffre d’affaires de ST, qui s’est depuis diversifié en matière de gamme et de clients. Il n’empêche, la vie boursière est plus facile quand Apple va bien. Ce dernier a finalement délivré une publication « plutôt neutre en surface », même si elle est bien accueillie par un marché qui craignait une mauvaise nouvelle, estime l’analyste Alexandre Schmidt, chez Liberum. « L’absence de mauvaise nouvelle devrait apporter du soutien à l’action ST », a-t-il commenté ce matin, en réitérant son avis à l’achat sur le dossier, assorti d’un objectif à 23 euros.