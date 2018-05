STMicroelectronics : publie la 21ème édition de son rapport annuel sur le développement durable

Genève, le 21 mai 2018 - STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de l'édition 2018 de son rapport annuel consacré au développement durable. Ce document revient en détail sur les faits marquants et les performances enregistrées par la Société dans ce domaine au cours de l'année 2017, sur ses ambitions et ses objectifs d'ici à 2025, ainsi que sur sa contribution aux dix principes du Pacte mondial des Nations Unieset aux objectifs en matière de développement durable (United Nations Sustainable Development Goals - SDGs).

« La technologie est un vecteur d'amélioration continue, et nous sommes convaincus que les semiconducteurs peuvent contribuer à relever de nombreux défis mondiaux lorsqu'ils sont associés à une approche intégrée de développement durable. En 2017, nous avons célébré le 30 ème anniversaire de la création de notre Société et connu l'une de nos meilleures années en termes de performances commerciale et financière. Nous avons atteint notre objectif de placer ST sur une trajectoire de croissance durable et rentable avec un portefeuille de produits hors pair au service d'un large éventail de marchés, en mettant l'accent sur les applications dédiées au Smart Driving et à l'Internet des objets. Nous avons également actualisé notre stratégie de développement durable avec le déploiement de plusieurs nouvelles initiatives pour les années à venir, nous engageant dans des programmes ambitieux et sur des objectifs à l'horizon 2025 », a déclaré Carlo Bozotti, Président et CEO de STMicroelectronics.

Faits marquants de l'année 2017 :

Innovation et partenariats

Nous avons réinvesti environ 31 % de notre chiffre d'affaires total dans la recherche et le développement (R&D) et les dépenses d'investissement, un investissement en faveur de l'innovation et de notre croissance future ;

Nous avons porté la part de produits responsables à 43 % de nos nouveaux produits à la fin 2017;

Nous avons renforcé notre cadre de collaboration en nouant des partenariats étroits avec plus de 100 start-up, tout en menant des partenariats industriels et des programmes de recherche, pour atteindre au total 234 partenariats de R&D actifs.

Employés et communautés

Nous avons mis l'accent sur la culture de la sécurité, ce qui nous a permis de conserver notre rang parmi les meilleures entreprises de notre secteur avec un taux de fréquence des accidents déclarés de 0,14 et un taux de gravité en baisse de 25 % par rapport à 2016 ;

Nous avons effectué plus de 76 000 examens médicaux à travers le monde dans le cadre de notre plan santé d'entreprise ( ST Corporate Health Plan ) ;

Nous avons procédé à l'évaluation des risques sur nos sites (main d'oeuvre et éthique) dans le cadre du programme d'auto-évaluation annuel de la Responsible Business Alliance (RBA ). Nos sites majeurs de production et de conception ont tous été évalués, représentant 86 % du personnel. Nous avons poursuivi le déploiement de notre programme indépendant d'audit RBA, avec à la clé un score supérieur de près de 30 % à la moyenne de l'industrie ;

Avec 97 nationalités différentes représentées chez ST, la diversité a un rôle prépondérant dans notre culture d'entreprise ; nous avons poursuivi le développement d'un environnement de travail plus inclusif en élargissant les programmes existants dédiés aux femmes, aux personnes en situation de handicap et à l'intégration des jeunes talents ;

Nous avons poursuivi nos activités en faveur de l'éducation et du bénévolat, avec 335 initiatives lancées dans 30 sites ST dans 17 pays différents ;

Enfin, nous avons franchi le cap des 500 000 étudiants formés par la Fondation ST dans 26 pays. Pour la seule année 2017, plus de 100 000 étudiants ont participé aux cours d'initiation à l'informatique (Informatics & Computer Basics) dispensés par la Fondation.

Environnement

Nous avons été classés dans la liste A pour nos actions sur l'eau par le Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone - CDP) ;

Notre consommation d'énergie absolue a diminué de 12 % par rapport à 2016 en termes normalisés ;

Fin 2017, 26 % de l'énergie achetée par ST était issue de sources renouvelables ;

Plus de 91 % des déchets produits ont été réutilisés, récupérés ou envoyés pour recyclage, plaçant ST parmi les entreprises manufacturières les plus performantes en termes d'impact environnemental en 2017.

Pour télécharger le Rapport sur le développement durable 2018 (Performance 2017), cliquez ici (en anglais).

Davantage d'informations concernant l'approche de ST dans le domaine du développement durable sont disponibles ici (en anglais).

À propos de STMicroelectronics

ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.

Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de « life.augmented ».

En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com.

Le Pacte Mondial des Nations Unies demande aux entreprises d'adopter, d'appuyer et de promulguer, dans leur sphère d'influence, un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l'homme, des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Informations complémentaires : www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html "The Responsible Business Alliance (RBA)", anciennement the "Electronic Industry Citizenship Coalition -(EICC)"

