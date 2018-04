STMicroelectronics sous les 18 euros avec Apple et TSMC

La séance du 19 avril 2018 risque de consacrer STMicroelectronics comme plus forte baisse du CAC40. Le titre du franco-italien, déjà chahuté en matinée, a confirmé ses pertes après l’ouverture américaine. Il cède -3% et passe sous les 18 euros dans une actualité sectorielle pesante. Le compartiment des « semis » est le plus pénalisé à Wall Street dès les premiers échanges, après les prévisions décevantes du géant TSMC, qui craint un coup de frein sur les ventes de smartphones. De quoi faire baisser ses concurrents et les vendeurs de terminaux, Apple en tête. Or le californien est le meilleur client de ST, dont il a représenté 10,5% des revenus lors de l’exercice 2017. Le bureau d’études Mizuho contribue aussi indirectement à la baisse après avoir indiqué qu’il n’attend que 42 à 43 millions d’iPhone vendus entre avril et juin, alors que le consensus est à 44 millions d’unités.





La dernière envolée du titre ST l’avait conduit à 21,25 euros en novembre dernier. Depuis, il a évolué en ligne avec le STOXX 600 Europe Technologique.