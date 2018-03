STMICROELECTRONICS : Credit Suisse juge peu exigeante la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance et son objectif de cours de 24,50 euros sur STMicroelectronics dans le cadre d’une étude sur le secteur des semi-conducteurs. Il anticipe désormais un marché des smartphones stable cette année et en hausse de 2% en 2018. Apple devrait pour sa part commercialiser 219 millions d’iPhone (+2%) en 2018 et 231 millions (+5%) en 2019.L'analyste n'a pas modifié ses prévisions pour STMicroelectronics car la baisse du nombre d'iPhone vendus est compensée par un pourcentage plus important des modèles disposant d'un capteur de caméra 3D et par la vigueur des marchés de l'automobile et des microcontrôleurs.Credit Suisse fait remarquer que l'action STMicroelectronics affiche un PER (hors trésorerie) 2019 de 16%, une valorisation qu'il juge peu exigeante.