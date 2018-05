Pour la Bourse de Milan, il n'y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpéïenne

L'indifférence des investisseurs au chaos politique italien depuis le mois de mars est un des éléments marquants du printemps. Comme le dépeint AlphaValue "c'était comme si l'Italie était sur pilote automatique, sans aucune implications négatives". Un peu à la belge en somme, "mais il serait dangereux de penser que cela peut fonctionner à l'échelle d'un pays aussi grand", prévient le bureau d'études. Au final, le marché semblait miser sur une espèce de futur gouvernement assez compétent avec un historique économique plutôt solide, comme cela se passe si souvent de l'autre côté des Alpes. Mais il n'en est rien et "maintenant que le Frankenstein politique est sorti de sa boîte et claudique vers le Palais du Quirinal", la peur monte.





Le match Stoxx 600 (bleu) et actions italiennes (rose) s'équilibre (source : AlphaValue) Le match Stoxx 600 (bleu) et actions italiennes (rose) s'équilibre (source : AlphaValue)



Comme souvent, poursuit AlphaValue, ce sont les banques italiennes qui ont pris le premier choc, un peu par défaut (comme disait l'autre, si tu ne sais pas sur qui taper quand quelque chose tourne mal en Europe du Sud, vise les banques italiennes). Hum ! Il est quand même difficile de donner tort aux investisseurs au vu de la plateforme politique "un peu idiote" proposée. Jouer la baisse des banques et plus généralement des actions italiennes a donc toutes les chances de revenir à la mode, et pour un moment avec ça. Le bureau d'études ne cède pas à la tentation de faire un parallèle avec Syriza en Grèce, qui a adopté des positions radicales pour finalement devenir le meilleur allié européen pour la restructuration du pays. En Italie, certaines mesures promises pourront être mises en œuvre sans souci, comme le retour de l'âge à la retraite à 60 ans : il y a peu de risque pour qu'une marée humaine envahisse les rues de Rome, même si la décision n'est pas financée.



Pour AlphaValue, les actions italiennes ont encore 3% à perdre pour gommer leur surperformance récente et risquent de reculer de 15 à 20% additionnels pour intégrer l'accroissement des spreads des taux souverains et, probablement, ceux des entreprises. L'équipe de recherche préconise évidemment la prudence. Le potentiel de hausse combiné de son univers de couverture en Italie est d'environ 14% actuellement. Elle recommande d'attendre que l'écart monte au moins à 30% avant de "bouger un orteil", sauf si le programme politique devient brutalement raisonnable.