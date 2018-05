STMicroelectronics : bien plus qu'un suiveur d'Apple

Sauf catastrophe aux Etats-Unis cet après-midi,devrait enregistrer une nouvelle semaine de vive progression à la Bourse de Paris, la troisième consécutive. Le titre évolue autour de 20,15 euros, largement au-delà des plus bas de l’année 2018, signés en février non loin des 17 euros, mais toujours en-dessous du pic de janvier, voisin de 20,40 euros.Une progression qui s’appuie sur des fondamentaux robustes ( ce qui n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut ). Le PDG Carlo Bozotti, dont la tête avait failli tomber à plusieurs reprises sous la pression de l’Etat français actionnaire, a finalement réussi son pari, après une lourde et longue restructuration. ST est désormais synonyme d’innovation et de société qui marche dans les pas d’en tant que fournisseur, un statut que lui envient beaucoup de ses concurrents. Il y a encore quelques trimestres, le franco-italien était perçu comme une entreprise qui avait raté les virages sectoriels importants. La roue tourne, décidément, bien vite.

La pomme, une bonne poire pour la soif

Si nous revenons sur le dossier en cette fin de semaine, ce n’est pas parce qu’il figure dans notre fonds Europa One et dans notre Portefeuille Europe PEA . Enfin pas seulement. Deux échéances importantes approchent. A très court terme, ST réunit les professionnels de la finance le 15 mai prochain à Londres pour un « capital markets day » (qui sera retransmis sur internet de 10h00 à 14h15, sur inscription http://investors.st.com). Les analystes espèrent généralement que la réunion de mardi constituera un catalyseur positif pour l’action. L’autre événement est plus subjectif, mais pourrait jouer un rôle important pour ST, en tant que membre de l’écosystème « Applemania ». La société californienne est en piste pour atteindre le cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation. Avec un poids actuel de plus de 950 milliards de dollars, il ne manque qu’environ 5% au titre pour y parvenir. La qualité des derniers résultats, le renforcement massif de Warren Buffett au capital et ce cap symbolique à atteindre pourraient continuer à servir de catalyseurs à Apple… et à ses suiveurs.Mais limiter le « nouveau ST » à Apple est bien trop réducteur (même si ça aide) et c’est aussi pour cette raison que le dossier fait partie de nos convictions. Au-delà de la dynamique positive actuelle, les relais de croissance du groupe sont importants et ne se limitent pas au, fluctuant, secteur des smartphones. Donnons la parole à l’analyste Janardan Menon, chez Liberum. « Environ 80% des activités de ST sont exposées à des secteurs affichant une croissance structurelle de long terme, et seulement 18% au segment plus volatile du sans fil », explique-t-il. Menon évoque en fait deux secteurs. Celui de l’automobile, à partir duquel l’industriel génère quelque 30% de ses revenus et qui est dans un cycle technologique positif, et celui de l’internet des objets, dont ST est un leader mondial et qui devrait peser 47% du chiffre d’affaires total (toutes branches confondues, dont les applications industrielles). « Je pense que le marché ne valorise pas suffisamment bien l’aspect croissance structurelle de la société, compte tenu de sa grosse décote sur des actions comme Infineon », résume l’analyste.