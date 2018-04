Alimentaires: Le sucre coule, le café se débat et le cacao progresse

Londres (awp/afp) - Le sucre a touché ses plus bas depuis plus de deux ans et demi, toujours pénalisé par des récoltes attendues comme abondantes, alors que le robusta et l'arabica ont divergé et que le cacao a progressé.

Le sucre continue de fondre

"La tendance globale à la baisse n'est pas remise en cause", a observé Nick Penney, analyste pour Sucden, alors que le sucre a touché mercredi son plus bas niveau depuis août 2015.

Le sucre blanc pour livraison en août est tombé à 332,30 dollars à Londres et le brut pour juillet est tombé à 10,01 cents à New York.

Depuis le début de l'année les prix ont chuté de plus de 13% à Londres et de presque 20% à New York.

"L'abondance de l'offre mondiale, avec des records de production anticipée en Inde et en Thaïlande a continué de mettre la pression sur les cours en mars", a rappelé l'Organisation internationale du sucre (ISO).

Selon elle, à fin mars, la production en Inde, deuxième producteur de sucre, avait atteint 28.182 millions de tonnes, soit une augmentation de 49% par rapport à l'année dernière.

En outre, l'Unica (Union brésilienne de l'industrie de canne à sucre) a montré lundi une augmentation de la production au Brésil, provoquant "un vaste mouvement de vente mardi" sur les marchés, a fait observe Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group.

Ce jour-là, le sucre a perdu plus de 1,50% à Londres et à New York.

Le café à la peine

Le robusta a légèrement baissé sur la semaine alors l'arabica est resté stable.

Parmi les nouvelles estimations, le cabinet brésilien Safras&Mercado a évalué que la récolte dans le pays, premier producteur d'arabica, pourrait atteindre 60,5 millions de sacs de 60 kilos en 2018, soit une hausse de presque 20% par rapport à l'année précédente.

"Cette étude est en ligne avec les nombreuses autres prévisions sur les nouvelles récoltes", ont rappelé les analystes de I&M Smith, soulignant que certaines font même état d'une récolte de 65 millions de sacs.

Ces estimations "continuent d'alimenter l'humeur baissière" des marchés, ont-ils poursuivi.

De plus, les services météorologiques australiens ont indiqué qu'il n'y avait pas d'indice d'un futur El Niño ou d'une La Niña, des phénomènes météorologiques extrêmes qui affectent régulièrement des régions productrices de café, pénalisant la production.

Le cacao s'arrache

Le cacao est resté stable sur la semaine alors que depuis le début de l'année les prix s'inscrivent en hausse de 25% à Londres et de 35% à New York à cause de récoltes moins abondantes que prévu en Afrique de l'Ouest (70% de la production mondiale) alors même que la demande est dopée par des prix qui avaient chuté en 2016.

Mercredi, le suisse Barry Callebaut, numéro un mondial du cacao, a fait état de volumes de ventes en hausse de 8% de fin septembre à février avec notamment un bond de 15,5% en Asie.

"Alors que les données sur le concassage sortiront la semaine prochaine, ces chiffres pourraient être une indication de résultats solides" pour la filière, ont estimé les analystes de INTL FCStone.

"Le marché commence à anticiper la publication des prochains rapports semestriels qui devraient faire état d'une légère augmentation de la demande de fève de cacao", a prédit M. Scoville.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en mai valait 1.717 dollars vendredi à 09H15 GMT, contre 1.758 dollars le vendredi précédent à 10H15 GMT. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en mai valait 118 cents, contre 117,45 cents sept jours auparavant.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en août valait 339,40 dollars, contre 349,10 dollars le vendredi précédent mais pour livraison en mai. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en juillet valait 12,22 cents, contre 12,32 cents sept jours auparavant mais pour livraison en mai.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en juillet valait 1.759 livres sterling, contre 1.757 livres sterling le vendredi précédent mais pour livraison en juin. A New York, la tonne pour livraison en juillet valait 2.574 dollars, contre 2.527 dollars sept jours plus tôt, mais pour livraison en juin.

