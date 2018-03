Suez : contrat aux Etats-Unis

14/03/2018 | 14:25

Suez a rapporté ce mercredi en début d'après-midi avoir été sélectionné aux côtés de ses partenaires AECOM Technical Services et C.H. Nickerson pour la conception, la construction et l'exploitation de la nouvelle usine de production d'eau potable de la ville de Woonsocket (Etats-Unis, Rhode Island).



Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan global d'amélioration de la qualité de l'eau de la municipalité, conformément aux réglementations de l'Etat de Rhode Island.



Suez assurera la continuité de service de l'usine existante pendant la durée des travaux, puis l'exploitation et la maintenance de la nouvelle usine pour une durée de 20 ans et un montant de 53 millions de dollars.



Dans le cadre du contrat, l'entreprise AECOM Technical Services assurera la conception et l'ingénierie de l'usine ainsi que la planification et la supervision du projet. C.H. Nickerson & Company réalisera de son côté les travaux de construction. A l'issue de la construction, Suez exploitera la nouvelle usine de production d'eau potable et une station de pompage de l'eau brute, conformément aux réglementations environnementales fixées par l'Etat de Rhode Island et l'Etat fédéral.



Suez apporte quotidiennement ses services dans la gestion de l'eau et des eaux usées à quelque 7,3 millions de personnes en Amérique du Nord.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.