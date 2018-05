Suez : hausse de 2,8% de l'EBIT trimestriel

17/05/2018 | 08:21

Suez publie au titre des trois premiers mois de 2018 un EBIT en croissance de 2,8% à 289 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 3,4% à 635 millions d'euros (soit +10,2% et +8,8% à changes constants respectivement).



Le groupe de services aux collectivités a réalisé un chiffre d'affaires de 4.058 millions d'euros, soit une progression de 9,1% (+13,8% à changes constants) et sa dette financière nette s'établit à 8,8 milliards d'euros, contre 8,5 milliards à fin 2017, soit 3,3 fois l'EBITDA.



'Le travail d'intégration et d'extraction de synergies au sein de WT&S porte déjà ses fruits et confirme la trajectoire de création de valeur attendue', souligne le directeur général Jean-Louis Chaussade qui confirme les objectifs annuels du groupe.



