Suez : nouveau contrat pour le traitement des déchets à Taïwan

Suez et Cleanaway annoncent avoir remporté le contrat de l'usine de traitement des déchets dangereux de Dafa à Kaohsiung, au Sud de Taïwan.



Le contrat prévoit l'acquisition de l'usine par les deux partenaires pour un montant de 36 millions d'euros puis son exploitation par Cleanaway Suez 2, une joint-venture formée par Suez NWS (29%), Cleanaway (29%) et l'agence gouvernementale de Taïwan RSEA3 (42%).



Le Groupe est déjà présent à Kaohsiung où il exploite l'unité de valorisation énergétique des déchets du district de Renwu et l'usine de traitement d'eau du lac de Chengcing.



L'usine de Dafa à Kaohsiung traite jusqu'à 29 200 tonnes de déchets dangereux par an. Elle assure l'élimination par incinération ou traitement physico-chimique de différents flux de déchets dangereux (déchets chimiques, solvants...).



Bertrand Camus, Directeur Général Adjoint de Suez en charge de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Inde, de l'Asie et du Pacifique, a déclaré : ' Ce contrat démontre notre engagement à accompagner nos clients industriels dans le respect des normes environnementales les plus strictes et de garantir la sécurité de nos employés, de nos fournisseurs et de nos partenaires. En travaillant aux côtés de nos partenaires taïwanais, nous relèverons le défi du recyclage et de la valorisation des déchets à Taïwan. '



