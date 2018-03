Sunrise en léger repli après les résultats annuels

Zurich (awp) - Le titre Sunrise était légèrement sous pression jeudi matin à la Bourse suisse, après ses résultats annuels. L'opérateur a publié des résultats en ligne avec les attentes, mais les perspectives pour 2018 suscitent quelques craintes.

Vers 10h05, l'action Sunrise lâchait 2,0% à 87,95 CHF, dans un SPI en repli de 0,4%.

Vontobel fait l'éloge d'une direction qui "fait du bon travail dans un environnement concurrentiel". Les accords signés pour l'accès à long terme à l'infrastructure de fibre optique sont une étape pertinente.

Les résultats au 4e trimestre sont en ligne avec les attentes au niveau de la rentabilité opérationnelle et supérieurs concernant les revenus. Les premières estimations pour 2018 sont quant à elles sans surprise.

Pour Morgan Stanley, les résultats du 4e trimestre sont globalement en ligne avec les attentes. Toutefois, l'établissement attire l'attention sur les nouveaux accords concernant l'accès à la fibre optique. En raison de leurs coûts, les analystes estiment que le dividende sera négativement influencé, à hauteur de 5% à 9%. Ils réitèrent leur recommandation "sous-pondérer", en raison de la forte prime avec laquelle se négocie le titre par rapport à ses pairs.

Les analystes d'UBS soulignent qu'une prise de bénéfice est possible à court terme, en raison d'objectifs de dividende inférieurs et de dépenses Capex plus élevées. Toutefois, le titre reste attractif avec une solide rentabilité du dividende.

ol/al