Sunrise s'assure l'accès à la fibre optique jusqu'en 2030

Zurich/Berne (awp/ats) - Sunrise renouvelle et étend son accord avec Swiss Fibre Net (SFN). Le numéro deux du marché helvétique des télécommunications peut ainsi bénéficier de l'accès à plusieurs dizaines de milliers de lignes en fibre optique jusqu'en 2030.

Sunrise va investir dans les infrastructures des 17 actionnaires et partenaires de SNF. En contrepartie, il en obtient les droits d'usage, précise-t-il lundi dans un communiqué. Le groupe a conclu un premier partenariat avec SNF en 2013.

Spécialisée dans la fibre optique, SNF est une coentreprise regroupant des firmes électriques locales et régionales de Suisse. Elle compte notamment dans ses rangs les Services Industriels de Genève (SIG) et la société DANET Oberwallis. Le groupe couvre plus de 500'000 foyers en Suisse.

ats/rp