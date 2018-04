ORANGINA : à plus de 80 ans, la marque se porte comme un gant

La marque française du groupe Suntory continue de baisser son taux de sucre et surfe sur le désamour des colas.

Créé en 1936, Orangina est une marque du groupe japonais Suntory, également propriétaire des marques sans alcool Oasis, Gini, Pampryl, etc. et de marques alcoolisées comme Jim Beam ou Canadian Club, etc.

En 2017, c’est bien la marque française qui a tiré la croissance du groupe sur le marché du sans alcool en France. D’autant mieux que les français ont déserté les colas (près de 90 millions de litres de baisse) pour aller vers les jus de fruits et les thés glacés (Suntory possédant la marque May Tea qui contient 35% de de sucre en moins que la plupart des sodas).

Les français recherchent des boissons moins sucrées et Orangina a déjà fait baisser son taux de sucre de 20% depuis dix ans et continuera à le faire dans les prochaines années. Du coup dans un marché des boissons sans alcool en berne en 2017 (-0,9%), Orangina est quant à elle en progression de +10%!

Suntory France compte bien continuer dans ce sens en 2018 avec Orangina mais aussi avec "ses marques sœurs" à faible contenance en sucre, telles que Pulco (prévision de +30%) et May Tea (prévision de +60%).

En 2017, la petite bouteille « à secouer pour que la pulpe ne reste pas en bas... » a conquis 500 000 nouveaux foyers en France ! Un bel exemple de marque forte, vintage, à faire constamment évoluer, en l’occurrence sur ce concept du mieux manger ou du mieux boire (ici du moins sucré).

Orangina est donc une marque de Suntory Beverage & Food coté à Francfort. Le cours de l’action s’établissait à 42 euros en clôture du 5 avril dernier, en augmentation de +5,8% depuis un an et de +72,5% depuis 5 ans. Cliquez ci-dessous pour voir toutes les « marques sœurs » d’Orangina.