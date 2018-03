SUPERSONIC IMAGINE : équipe cinq établissements hospitaliers en Auvergne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SuperSonic Imagine a annoncé l'installation de cinq Aixplorer Ultimate dans les services d'hépato-gastroentérologie des établissements hospitaliers Auvergnats. La plateforme échographique Aixplorer Ultimate équipée de l'Élastographie ShearWave (SWE) permet de visualiser et de mesurer sur une cartographie couleur la dureté du foie, de manière non invasive, sure et précise. Cette mesure est corrélée à la sévérité de la fibrose hépatique, ainsi SWE est devenue une alternative à la biopsie, examen invasif au coût et au risque de morbidité élevé.