SuperSonic Imagine : va présenter Aixplorer Ultimate à Dubaï

29/01/2018 | 14:57

SuperSonic Imagine annonce qu'il présentera, pour la première fois au Moyen-Orient lors du Congrès Arab Health qui se tiendra du 29 janvier au 1er février 2018 à Dubaï, la dernière version de son échographe premium, Aixplorer Ultimate.



'L'arrivée sur le marché d'Aixplorer Ultimate comme outil non-invasif de diagnostic en temps réel pour les maladies hépatiques chroniques constitue un réel progrès pour le plus grand confort des médecins et des patients', affirme la société de technologies médicales.



Les médecins pourront aussi découvrir Aixplorer Ultimate, qui intègre les modes d'imagerie introduits par SuperSonic Imagine depuis huit ans, dont l'élastographie ShearWave permettant de visualiser et de mesurer en temps réel la dureté des tissus sur une cartographie couleur.



