Supersonic : croissance de 11% du CA au 1er trimestre

19/04/2018 | 14:21

Poursuivant sa dynamique de croissance avec ce septième trimestre consécutif de croissance, Supersonic Imagine affiche pour le premier trimestre 2018 une croissance de 11% à cinq millions d'euros (+20% à devises constantes).



Cette dynamique s'explique par la solide performance des ventes de produits et de services qui ont enregistré une croissance respective de +8% (+17% à devises constantes) et de +32% (+40% à devises constantes).



'La Chine continue d'accélérer sa croissance, le redimensionnement des équipes commerciales et marketing aux Etats-Unis, initié en trimestre précédent, commence à porter ses fruits et la France réalise un beau trimestre'.



