Suzuki: bénéfice net annuel en forte hausse mais recul en vue

Tokyo (awp/afp) - Le constructeur japonais de petites voitures et deux-roues Suzuki a annoncé jeudi un bénéfice net annuel en hausse de 35%, porté par son activité en Inde et en Europe, mais il anticipe un recul pour l'exercice en cours.

Sur la période d'avril 2017 à mars 2018, son résultat net a bondi à 215,7 milliards de yens (1,65 milliard d'euros au cours retenu par le groupe), dépassant ses dernières prévisions (180 milliards de yens).

Toutefois, il devrait tomber à 205 milliards de yens (-5%) cette année. "La compagnie anticipe une appréciation du yen et une augmentation des dépenses en recherche et développement", dans un secteur automobile qui investit massivement dans la motorisation électrique et les technologies de conduite autonome, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation, qui a progressé de 40,3% en 2017/18 à 374,18 milliards de yens, est quant à lui attendu en repli de 9,1% à 340 milliards.

Ces projections sont inférieures aux attentes du consensus d'analystes compilé par l'agence financière Bloomberg (216,8 milliards pour le bénéfice net, 374,8 milliards pour le bénéfice d'exploitation).

Suzuki table en revanche sur une légère progression de son chiffre d'affaires (+1,1% à 3.800 milliards de yens) après un bond de 18,5% à 3.757,2 milliards de yens l'an passé.

Le constructeur a vu ses ventes augmenter au Japon, où il commercialise surtout des mini-voitures ("kei cars"), dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 660 cm3. Dans l'archipel, il a écoulé 668.000 automobiles sur la période (+4,6%).

An Asie, il a enregistré une bonne performance en Inde (+14,5% à 1,6 million d'unités). Il occupe dans ce pays une position dominante via la part majoritaire détenue dans le premier constructeur local, Maruti Suzuki. Ailleurs dans la région, ses ventes ont affiché de fortes hausses en Indonésie et en Thaïlande, mais ont souffert en Chine.

Le groupe s'est aussi distingué en Europe (+14,9%).

Au total, il a livré 3,2 millions de véhicules (+10,5%) dans le monde en 2017/18, et espère atteindre un total de près de 3,3 millions sur l'ensemble de l'exercice qui a démarré début avril.

Du côté des deux-roues, qui représentent moins de 10% de son chiffre d'affaires pour 1,58 million d'unités vendues, le fabricant a affiché des recettes en hausse et ses comptes d'exploitation sont revenus dans le vert.

Enfin, sa division des produits nautiques a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 11%.

