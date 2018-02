SFPI voit ses gains reculer de plus d'un cinquième en 2017

Zurich (awp) - Swiss Finance & Property Investment (SFPI) a bouclé 2017 sur un bénéfice net de 19,3 mio CHF, contre 24,4 mio lors de l'exercice précédent. Hors effets de revalorisation et fiscaux, ce dernier s'établit à 11,9 mio CHF, contre 14,5 mio un an plus tôt, selon des chiffres préliminaires publiés lundi soir.

La société immobilière zurichoise cotée sur SIX explique cette contre-performance par la baisse des revenus des promotions et une revalorisation moindre du portefeuille immobilier, dont l'effet est passé à 10,9 mio CHF, après 14,5 mio en 2016.

Les résultats détaillés seront publiés le 8 mars et seront suivis d'une conférence à l'attention des analystes.

buc/fr