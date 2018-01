Positions en cours sur Swiss Franc / US Dollar (C ** - Aucune position en cours - Ordres en attente d'exécution sur Swiss Franc / US Dollar (C *** - Aucun ordre - Positions soldées sur Swiss Franc / US Dollar (C ** Participant Sens Quantité Date entrée Date sortie Entrée Sortie Perf. Pips [+] Jetpiza vente -93 k 29/01/18 29/01/18 1.06761$ 1.06726$ 3.5 [+] Jetpiza vente -105 k 11/10/17 11/10/17 1.02821$ 1.02832$ -1.1 [+] Jetpiza vente -100 k 11/10/17 11/10/17 1.02904$ 1.02842$ 6.2 [+] Jetpiza vente -102 k 11/10/17 11/10/17 1.02641$ 1.02660$ -1.9 [+] Jetpiza vente -102 k 10/10/17 11/10/17 1.02561$ 1.02678$ -11.7 [+] Jetpiza vente -85 k 10/10/17 10/10/17 1.02501$ 1.02599$ -9.8 [+] Jetpiza vente -80 k 10/10/17 10/10/17 1.02223$ 1.02232$ -0.9 [+] Jetpiza achat 80 k 10/10/17 10/10/17 1.02220$ 1.02192$ -2.8 [+] Jetpiza vente -55 k 09/10/17 09/10/17 1.02094$ 1.02151$ -5.7 [+] BOSno75 achat 3 k 09/08/17 10/08/17 1.03595$ 1.03811$ 21.6 ** Les performances des positions sont brutes (hors frais de courtage). Les performances du portefeuille sont nettes (frais inclus) et actualisées environ toutes les 30 minutes. *** La diffusion des ordres en attente à seuil de déclenchement et à plage de déclenchement est réservée au participant.