Au premier trimestre 2018, Swiss Life augmente les revenus issus de frais et commissions de 9% – Croissance également dans les recettes de primes

« Nous avons très bien commencé l'année », déclare Patrick Frost, Group CEO de Swiss Life. « Swiss Life est parvenue à poursuivre sa croissance dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions. Il est particulièrement réjouissant de constater que toutes les divisions ont contribué à cette augmentation. Les résultats du premier trimestre 2018 nous rendent confiants quant à notre capacité à réaliser voire dépasser tous les objectifs de notre programme 'Swiss Life 2018'. »

Marche des affaires au premier trimestre 2018

Durant les trois premiers mois de 2018, le groupe Swiss Life a réalisé pour 395 millions de francs de revenus issus de frais et commissions (T1 2017 : 340 millions de francs). La croissance de 9% en monnaie locale est due aux contributions plus élevées de la part de Swiss Life Asset Managers (+11%), des canaux de conseil indépendants (+8%) ainsi que des produits et services tiers et propres à l'entreprise (+4%). Au premier trimestre 2018, les recettes de primes ont augmenté de 4% en monnaie locale, à 7,0 milliards de francs (T1 2017 : 6,5 milliards de francs). Les provisions techniques en faveur des assurés ont augmenté de 1% en monnaie locale.

Sur son marché d'origine, la Suisse, Swiss Life a réalisé des recettes de primes de 4,6 milliards de francs (T1 2017 : 4,6 milliards de francs) tout en maintenant l'accent sur l'efficience du capital, les affaires avec la clientèle Entreprises comme celles en vie individuelle s'inscrivant au niveau de l'exercice précédent. Les revenus des activités reposant sur le versement de frais et de commissions ont progressé de 5% par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 65 millions de francs (T1 2017 : 62 millions de francs). En France, les recettes de primes ont augmenté de 17% en monnaie locale par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 1,4 milliard de francs (T1 2017 : 1,1 milliard de francs). Cette forte croissance est portée par l'assurance Vie. Les revenus issus de frais et commissions ont gagné 6% en monnaie locale, atteignant 79 millions de francs (T1 2017 : 69 millions de francs). Cette augmentation est due pour l'essentiel à la dynamique des unités de compte en assurance Vie. En Allemagne, Swiss Life a enregistré des recettes de primes de 375 millions de francs durant les trois premiers mois de l'année 2018 (T1 2017 : 345 millions de francs). Grâce aux canaux de conseil indépendants, les revenus issus de frais et commissions ont augmenté de 16% en monnaie locale, pour s'établir à 116 millions de francs (T1 2017 : 92 millions de francs). La division International a enregistré une hausse des primes de 12% en monnaie locale, à 582 millions de francs (T1 2017 : 493 millions de francs). En monnaie locale, les revenus issus de frais et commissions se sont établis à 60 millions de francs, soit une hausse de 3% par rapport à la même période de l'exercice précédent (T1 2017 : 55 millions de francs).

Dans les affaires de placements avec les clients tiers, Swiss Life Asset Managers a enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets de 2,4 milliards de francs durant les trois premiers mois de 2018, portant ainsi les actifs gérés pour le compte de tiers à 63,6 milliards de francs au 31 mars 2018 (fin 2017 : 61,4 milliards de francs). Au premier trimestre 2018, Swiss Life Asset Managers a dégagé au total des revenus issus de frais et commissions de 152 millions de francs (T1 2017 : 133 millions de francs). Cela correspond à une progression de 11% en monnaie locale.

Produits des placements et solvabilité

Sur les trois premiers mois de 2018, Swiss Life a réalisé pour 1043 millions de francs de produits directs des placements (T1 2017 : 1037 millions de francs). Au 31 mars 2018, le rendement direct des placements non annualisé était stable à 0,7% (T1 2017 : 0,7%). Fin mars 2018, le rendement net des placements non annualisé atteignait 1,0% (T1 2017 : 0,5%), en particulier du fait des gains plus élevés dans les activités de couverture. Au 1er janvier 2018, le groupe Swiss Life présentait un ratio SST de 170% (remis à la FINMA sur la base du modèle interne approuvé sous réserve).

Une téléconférence en anglais aura lieu aujourd'hui à 10 heures (HEC) avec Thomas Buess, Group CFO, à l'intention des analystes et des investisseurs. Veuillez vous connecter dix minutes avant le début de la conférence. Un webcast audio est en outre disponible sur le site https://www.swisslife.com.

Numéro d'accès Europe +41 (0)58 310 50 00 Numéro d'accès Royaume-Uni +44 (0)207 107 06 13 Numéro d'accès Etats-Unis +1 (1)631 570 56 13

Chiffres clés au 31 mars 2018

En millions de francs

Base IFRS, chiffres non révisés T1 2018 T1 2017 Variation

(francs) Variation

(monnaie locale) Suisse - Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 4 591 4 572 0% 0% - Revenus issus de frais et commissions 65 62 +5% +5% France - Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 1 444 1 133 +27% +17% - Revenus issus de frais et commissions 79 69 +15% +6% Allemagne - Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 375 345 +9% 0% - Revenus issus de frais et commissions 116 92 +27% +16% International - Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 582 493 +18% +12% - Revenus issus de frais et commissions 60 55 +9% +3% Asset Managers - Revenus issus de frais et commissions 152 133 +14% +11% - Nouveaux capitaux nets Affaires avec les clients tiers 2 448 2 663 -8% -13% - Actifs sous gestion Affaires avec les clients tiers 63 586 61 4053 +4% +3% Total - Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts1 6 987 6 539 +7% +4% - Revenus issus de frais et commissions2 395 340 +16% +9%

1 Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts : le total comprend le secteur Autres et des éliminations intersectorielles de 4 millions de francs au T1 2017 et de -4 millions de francs au T1 2018.

2 Revenus issus de frais et commissions : le total comprend le secteur Autres et des éliminations intersectorielles de

-70 millions de francs au T1 2017 et de -77 millions de francs au T1 2018.

3 Au 31 décembre 2017

