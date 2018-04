Swiss Re : 337 Mds$ de dommages en catastrophe naturelle

10/04/2018 | 10:33

Les dommages économiques totaux dus aux catastrophes naturelles et techniques se sont élevés à 337 milliards USD dans le monde en 2017, soit presque le double des pertes de 2016 et le deuxième bilan le plus lourd jamais enregistré, d'après la dernière étude sigma du Swiss Re Institute.



Les dommages assurés générés par les événements catastrophiques en 2017 se sont inscrits à 144 milliards USD à l'échelle mondiale, soit le niveau le plus élevé jamais répertorié par sigma.



Les pertes les plus élevées étaient dues à trois ouragans - Harvey, Irma et Maria (HIM) - qui se sont abattus sur les Etats-Unis et les Caraïbes. Les ouragans Harvey, Irma et Maria ont coûté à eux trois 92 milliards USD à l'industrie de l'assurance, soit un montant équivalent à 0,5 % du PIB des Etats-Unis. Ils ont représenté en 2017 la deuxième saison cyclonique dans l'Atlantique nord la plus coûteuse depuis 2005 indique l'étude sigma du Swiss Re Institute.



L'année dernière fut aussi une année record pour les feux de forêt. Les feux de forêt majeurs qui se sont déclarés en divers endroits de la planète ont couté au global 14 milliards USD au secteur de l'assurance, soit la facture la plus élevée de l'histoire.



Plus de 11 000 personnes ont trouvé la mort ou sont portées disparues dans des catastrophes en 2017 indique l'étude sigma.



