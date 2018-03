Swiss Re propose trois nouveaux administrateurs, essuie une perte EVM

Données financières ($) CA 2018 37 693 M EBIT 2018 3 880 M Résultat net 2018 2 713 M Dette 2018 - Rendement 2018 5,30% PER 2018 11,41 PER 2019 10,34 Capi. / CA 2018 0,94x Capi. / CA 2019 0,92x Capitalisation 35 375 M Graphique SWISS RE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SWISS RE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 104 $ Ecart / Objectif Moyen 2,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Christian Mumenthaler Group Chief Executive Officer Walter Bruno Kielholz Chairman Thomas Wellauer Group Chief Operating Officer David Cole Group Chief Financial Officer Markus Schmid Head-Group Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SWISS RE 5.47% 35 768 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 0.94% 35 579 HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG 4.96% 16 458 EVEREST RE GROUP 17.68% 10 675 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. 8.30% 5 465 VALIDUS HOLDINGS, LTD. 44.29% 5 370