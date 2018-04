Swisscom : Avec Swisscom TV, découvrez le football comme vous ne l’avez jamais vu

C'est l'événement sportif de l'année, et aucun opérateur suisse n'avait pu le proposer dans une telle qualité jusqu'à aujourd'hui: pour la première fois cet été, les clients Swisscom TV pourront profiter de la Coupe du Monde sur les chaînes de la SSR (RTS, RSI et SRF) en ultra-haute définition et en HDR. La combinaison du HDR, qui désigne une imagerie à grande gamme dynamique («High Dynamic Range») et de la définition UHD permet de produire une qualité d'image exceptionnelle. L'UHD représente un nombre de pixels multiplié par quatre par rapport au HD, tandis que le HDR produit un contraste près de 15 fois plus élevé, ainsi qu'un spectre de couleurs lui aussi bien plus étendu. Les images n'en sont pas seulement plus nettes, elles y gagnent une profondeur jamais vue.

«C'est comme si on était au stade! Sur les matches de football, le HDR produit un effet comparable à celui que l'on a connu en passant de l'analogique au HD», raconte Dirk Wierzbitzki, responsable Products & Marketing et membre de la Direction du groupe Swisscom. Le HDR nécessite, tant du côté de l'émetteur que du diffuseur, la mise en œuvre de mesures techniques assez importantes: c'est pourquoi Swisscom et les chaînes de la SSR ont collaboré étroitement pour pouvoir offrir aux spectateurs un événement footballistique exceptionnel. Pour bénéficier du HDR, les clients Swisscom devront simplement être équipés d'une Swisscom TV Box et d'un téléviseur compatibles UHD.

Swisscom proposera également des informations supplémentaires utiles, accessibles dans le menu TV, dès le début de la prochaine saison. Les fans pourront ainsi s'informer sur les coulisses des matches avant et même pendant la partie: informations de fond, configuration des matches et informations détaillées sur chaque joueur ou les autres équipes en lice... «Toutes les questions que se posent les fans. Jusqu'à maintenant, ils devaient se rendre sur Internet, utiliser le télétexte ou lire le journal pour obtenir des réponses. Désormais, tous ces contenus seront disponibles en exclusivité pour les abonnés Swisscom TV», conclut Dirk Wierzbitzki. Les contenus seront élaborés en collaboration avec la rédaction de Bluewin. Ils seront également disponibles lors de la diffusion des matches de la Champions League et de l'Europa League, qui seront diffusés sur Teleclub à compter du 21 août. Les clients Swisscom auront l'assurance de ne manquer aucun match. Sur Swisscom TV, ils pourront visionner toutes les rencontres en pack ou individuellement; certains des matches seront disponibles sur la télévision gratuite, et d'autres sur la chaîne Teleclub Sports Flash, qui sera le seul diffuseur suisse à retransmettre la finale de la Champions League la saison prochaine. Pour couronner le tout: pour la première fois, les spectateurs suisses pourront profiter de tous les matches en direct.

«Coupe du monde de football en HDR, Champions League, Europa League, championnat suisse, Brack.ch Challenge League, championnat d'Italie, une foule d'autres championnats internationaux de football... Swisscom TV est maintenant l'adresse incontournable pour profiter du football en Suisse», se réjouit Dirk Wierzbitzki. «Contrairement à la Raiffeisen Super League, il ne s'agit pas pour nous de savoir qui de Berne, Bâle ou Saint-Gall, l'emportera. Avec Swisscom TV, c'est toute la Suisse qui gagne.»