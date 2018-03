Swisscom : Conditions jusqu’à 50% plus avantageuses pour les clients Swisscom qui surfent à l’étranger

Le même paquet de 1 Go aux Etats-Unis, ainsi que dans certains pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Australie et d'Asie reviendra désormais à CHF 29.90, soit 40% moins cher. Les prix dégringolent aussi dans les destinations touristiques comme les Bahamas, l'Ile Maurice et la République dominicaine. «En attendant, nous sommes nettement plus avantageux que la plupart des autres opérateurs mobiles européens, surtout en dehors de l'Europe», déclare Jérôme Wingeier, responsable Roaming. «Un crédit de données utilisable dans le monde entier est déjà inclus dans nos abonnements inOne mobile. Ainsi, la plupart des clients n'ont plus à payer séparément lorsqu'ils surfent à l'étranger. Sur le volume global des données échangées à l'étranger par nos clients, 80% sont déjà inclus.» Au total, Swisscom réduit ses tarifs d'itinérance dans 197 pays et destinations.

Au sein de l'UE, les packs de données sont encore principalement souscrits par des clients faisant un usage supérieur à la moyenne, bénéficiant d'abonnements avantageux sans volume inclus (p. ex. inOne mobile light) ou à prépaiement. Lors de la commande d'un paquet de 3 Go, 1 Go ne coûte que CHF 16.63. Même pour les utilisateurs économes, les prix baissent de façon sensible: à partir du 19 mars, un paquet de 200 Mo reviendra à CHF 7.90 (-20%) et sera valable pendant 30 jours.

Aperçu des paquets de données en itinérance à partir du 19 mars 2018