Swisscom : Les actionnaires accordent un dividende de CHF 22 par action

920 actionnaires ont participé à la 20e Assemblée générale de Swisscom SA à Fribourg. Ils représentaient 72,81% des actions à droit de vote. Le nombre d'actionnaires Swisscom enregistrés s'élevait fin mars 2018 à près de 72 500.

Swisscom s'impose dans un environnement toujours aussi difficile

D'après Hansueli Loosli, président du Conseil d'administration, Swisscom vient de clore une bonne année: «Une fois de plus, nous avons réussi à nous imposer dans un environnement difficile. Swisscom TV continue d'être la télévision numérique la plus appréciée de Suisse. D'autant plus que nous avons pu étoffer une nouvelle fois nos offres groupées. Les offres combinées inOne notamment sont très plébiscitées. Avec ses 1,3 million de clients acquis en l'espace de neuf mois, il s'agit du produit le plus vendu à ce jour. Concurrence toujours plus forte, baisse des tarif d'itinérance et recul de la croissance dans la téléphonie fixe, tels ont été les défis auxquels nous avons été confrontés en 2017. Ces facteurs ont contribué à faire baisser le chiffre d'affaires de notre activité principale en Suisse. Nous continuons à beaucoup investir dans l'extension de notre infrastructure informatique et de réseau, avec près de CHF 1,7 milliard rien qu'en Suisse l'année dernière. C'est ainsi que nous posons les bases de notre réussite En effet, nos clients souhaitent avant tout une connexion Internet rapide et une bonne couverture même dans les régions les plus reculées.»

Rendement du dividende supérieur à 4%

Les actionnaires ont approuvé le rapport de gestion, les comptes consolidés ainsi que les comptes annuels de 2017. Ils ont accédé à la demande du Conseil d'administration de fixer le dividende ordinaire à CHF 22 brut par action comme l'année dernière. Le rendement du dividende s'élève à près de 4,7% selon le cours de la Bourse actuel. La somme du dividende s'élève à CHF 1140 millions. Le 10 avril 2018, un dividende net de CHF 14,30 par action sera versé aux actionnaires après déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%.

Pour l'année en cours 2018, Swisscom s'attend à un chiffre d'affaires net de près de CHF 11,6 milliards et à un EBITDA d'environ CHF 4,2 milliards. L'extension de l'infrastructure de réseau en Suisse et en Italie nécessite toujours des investissements importants: Swisscom s'attend au total à moins de CHF 2,4 milliards, dont plus de CHF 1,6 milliard en Suisse. «Si Swisscom atteint ses objectifs, nous prévoyons de proposer une fois de plus un dividende de CHF 22 par action à l'Assemblée générale de 2019 pour l'exercice 2018», déclare Hansueli Loosli.

L'Assemblée a donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction du groupe pour l'exercice 2017. Dans le cadre d'un vote consultatif, l'Assemblée a pris acte du rapport de rémunération et l'a approuvé.

Un nouveau membre au sein du Conseil d'administration

Theophil Schlatter, vice-président jusqu'à date récente, a quitté le Conseil d'administration, au sein duquel Anna Mossberg lui succède. Elle était membre de l'équipe de management de Google Suède jusqu'en mars de cette année, ainsi qu'en charge de la numérisation dans plusieurs branches en tant qu'Industry Leader. Avant cela, elle a longtemps occupé un poste de direction chez Telia Company et Deutsche Telecom. La durée de mandat d'un an de tous les autres membres du Conseil d'administration a expiré lors de cette Assemblée générale. Tous les membres du Conseil d'administration, le président ainsi que les membres du Comité de rémunération ont été reconduits dans leur mandat pour une année par l'Assemblée générale.

Swisscom cotée en bourse depuis 20 ans

En octobre 1998, la Confédération helvétique a placé Swisscom en bourse. La Confédération détient aujourd'hui une participation de 51% dans Swisscom. Voici maintenant 20 ans que Swisscom se maintient avec succès sur le marché en tant qu'entreprise cotée en bourse. Depuis son introduction en bourse, Swisscom a distribué au moyen de dividendes, de réductions de la valeur nominale et de programmes de rachats d'actions une somme totale de CHF 32 milliards à ses actionnaires.