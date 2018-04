Swisscom : amène la Patrouille des Glaciers 2018 dans les salons, en live

Swisscom amène la mythique Patrouille des Glaciers (PDG) pour la première fois dans les salons: la PDG sera retransmise par Swisscom TV en live sur Teleclub Zoom et Sports Flash, les chaînes sportives gratuites de Teleclub, de même que sur Canal9. Autre nouveauté, Teleclub coopère avec une chaîne privée. Alain Rohrbach, directeur adjoint de Sports TV et chef de projet de PDG chez Teleclub, explique: «Il nous tarde de découvrir la palpitante couverture en direct de cet événement unique en son genre. Pour emmener les spectateurs dans ce voyage à travers les Alpes, nous déployons même notre propre patrouille.» Plus de 40 journalistes et techniciens seront à pied-d'œuvre pour relayer aux spectateurs les splendides prises de vue des montagnes. Un vrai régal pour les yeux, même pour ceux que le sport intéresse moins.

L'app «Swisscom Patrouille des Glaciers» entièrement revue permet aux intéressés de suivre de près les patrouilles: Live-Tracking, images en direct, vue de nuit de Rosa Blanche à 3160 mètres d'altitude et panoramas à 360° le long de l'itinéraire. Elle est disponible gratuitement dans l'App Store et le Play Store.

Internet des objets en haute montagne

Pour l'édition de 2018, un Low Power Network (LPN) vient encore s'ajouter aux réseaux de communication mobile et aux réseaux radio dans la topographie alpine. Le LPN est un réseau dédié à l'Internet des objets. Ses atouts: une longue portée, une transmission à faible consommation d'énergie et une mise en place relativement simple du réseau. C'est un réseau qui dessert actuellement déjà 95% de la population. Le LPN permet de suivre en continu les patrouilles de la PDG à l'aide de dispositifs appelés trackers, un must pour des questions de sécurité, mais aussi pour le Live-Tracking sur le web et sur l'app. L'équipe de Swisscom Broadcast n'a d'ailleurs rien voulu laisser au hasard. Joachim Ernst, chef de projet LPN PDG chez Swisscom Broadcast, précise: «Nous avons soumis les trackers à de très basses températures pour simuler les conditions météorologiques de la PDG». L'équipement doit pouvoir résister au rude climat de la haute montagne. «Il a fallu trouver des trackers résistants aux basses températures» a-t-il ajouté. Les essais ont montré que les trackers à batteries rechargeables ne convenaient pas, car sous ces conditions, ils se déchargeaient trop vite.

Déploiement du réseau sous des conditions extrêmement rudes

Ce n'est pas pour rien que la Patrouille des Glaciers se voit qualifiée de compétition de ski-alpinisme la plus difficile du monde. De la part des participants, elle exige des mois de préparation, de la persévérance et une rigoureuse discipline. Il n'en va pas autrement des autres acteurs de l'événement, en particulier les collaborateurs de Swisscom, appelés à déployer pour cette occasion des réseaux temporaires 2G et 4G à 3000 mètres d'altitude, des réseaux pour la radiocommunication et aussi, c'est une première, un réseau pour l'Internet des objets alpin.

Au total, plus de trois tonnes de matériel divers - stations de base, antennes, répéteurs et autres équipements de télécommunications - sont transportées dans les montagnes. Reto Näf de Swisscom, responsable du déploiement du réseau en haute altitude à l'occasion de la PDG, précise: «L'air appauvri en haute montagne nous éprouve plus vite, sans parler des mâts d'antenne glacés sur lesquels il n'est pas facile de grimper. La neige, le froid et l'humidité mettent à rude épreuve les délicats équipements. Pour attacher les antennes, nous devons en plus déblayer une profonde couche de neige.» Pendant la course, le centre technique de Sion accueille trente spécialistes Swisscom supplémentaires, engagés 24 heures sur 24 afin d'assurer la sécurité de tous les participants. Tout n'est toutefois pas prévisible: en 2016, au terme de la PDG, les mauvaises conditions météorologiques n'ont pas laissé d'autre choix à quelques collaborateurs de Swisscom que de patienter au poste technique de la cabane Dent Blanche une semaine de plus.