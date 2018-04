Swisscom : remporte le test des réseaux mobiles CHIP

Plus de 6,6 millions de raccordements utilisent le réseau mobile Swisscom. Le test des réseaux de téléphonie mobile CHIP confirme ainsi une nouvelle fois que ces clientes et clients sont sur le bon réseau. Pour la troisième année de suite, le magazine spécialisé a réalisé le test des réseaux de téléphonie mobile en Suisse, et Swisscom est la grande gagnante pour la troisième fois consécutive. Outre la victoire globale, Swisscom remporte les deux catégories «Téléphonie» et «Trains grandes lignes». Elle est également en tête dans les catégories «Internet mobile» et «Réseau LTE» et termine avec une note «Très bien». «Nous sommes ravis que notre réseau soit une nouvelle fois reconnu comme le meilleur», déclare Heinz Herren, CIO et CTO Swisscom. «Cet excellent résultat nous incite à optimiser encore davantage notre réseau existant pour nos clientes et clients et à faire preuve d'innovation.» En plus du test de réseaux mobiles connect, Swisscom décroche avec sa victoire au test CHIP, réputé auprès des spécialistes, une nouvelle distinction de taille et souligne ainsi son ambition de proposer le meilleur réseau de Suisse.

L'extension du réseau mobile se poursuit

Fin 2018 déjà, Swisscom va lancer la nouvelle génération de communication mobile 5G en différents endroits. En parallèle, elle travaille d'arrache-pied au développement de la 4G: outre une couverture de plus de 99% de la population avec la 4G, la 3G et la 2G, Swisscom couvre aussi déjà 80% de la population avec la 4G+ (vitesses jusqu'à 300 Mbit/s) et 60% avec un débit pouvant atteindre 450 Mbit/s. Mis à part sa couverture mobile, Swisscom augmente également les débits proposés: 11 villes et 15 Swisscom Shops bénéficient d'ores et déjà d'un débit ponctuel pouvant atteindre 1 Gbit/s *), et 30% de la population suisse devraient pouvoir profiter de ce débit d'ici fin 2018.

*) Les débits indiqués sont toujours les débits maximaux, en conditions optimales