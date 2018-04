Sword Group - Cession d'une filiale située à Bâle-Suisse

Windhof - le 19 avril 2018,

Sword annonce la cession de sa filiale basée en Suisse Alémanique, spécialisée dans la mise en place de solutions APM.

Sont intégrées dans cette cession deux entités basées respectivement en Tunisie et au Maroc.

Cette cession renforcera la cohérence du groupe.

Le chiffre d'affaires 2018 budgété pour cette activité était de 7,7 M€. Ces entités seront déconsolidées en date du 9 avril 2018.

Sur les 6 derniers mois, le Groupe aura acquis deux entités Services au UK, une entité Services en Suisse et aura dans le même temps cédé sa filiale de Bâle.

A propos de Sword Group

Sword, c'est 2 000+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l'évolution de votre organisation à l'ère du numérique.

Depuis 2000, Sword a acquis une solide réputation dans l'édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Avec Sword c'est la garantie d'un engagement de proximité dont le but est d'optimiser vos processus & de valoriser vos données.

Notre volonté est avant tout de construire dans la durée et de fidéliser nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires en nous appuyant sur nos valeurs et notre enthousiasme qui vous accompagneront tout au long de vos projets.

Les performances du groupe nous permettent d'investir sur les projets R&D qui contribuent à notre positionnement et à notre différenciation sur des marchés de niches.

Grâce à ses compétences reconnues dans plus de 20 pays, Sword bénéficie de la confiance de références prestigieuses telles que : Admiral, Barclays Bank, BMW, l'Union Européenne, les Offices Nationaux des marques et brevets, Lombard, Orange, l'Organisation des Nations Unies.

Conseil et Services IT : Sword s'engage majoritairement au forfait et s'appuie sur un réseau de centres de compétences (business units) dans des domaines spécialisés : Systèmes d'Information Géographique, Content Services, Moteurs de Recherche d'Entreprise, Marketing Digital, CRM, Portails et Réseaux Sociaux d'Entreprises, Data et Business Intelligence, Développement Web et Mobile, Infrastructure et Cloud, Cyber Sécurité, Performance et Optimisation des Applications, Éditique, Propriété Intellectuelle.

Software : Sword développe des lignes de produits on demand dans les secteurs de la Gestion des Risques et Compliance (Sword Active Risk et Sword Achiever), de la Propriété Intellectuelle (Sword Intellect), de la Santé (Sword Orizon), de l'Éditique (Sword Kami), de l'Analyse Prédictive (Sword Insight), de l'Asset Finance (Sword Apak).

