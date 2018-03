Sword Group

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2018





Windhof, le 26 mars 2018,

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Sword Group SE se tiendra le 27 avril 2018 à 11 heures, 2 Rue d'Arlon L-8399 Windhof (Luxembourg).

L'avis de convocation comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) et au Luxemburger Wort en date du 26 mars 2018.

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

Les documents et informations qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale, ainsi que le formulaire unique de participation, de vote par correspondance et de procuration (le « Formulaire Unique »), sont disponibles sur le site internet de la Société (http://www.swordgroup.com/fr/investisseurs - Rubrique informations réglementées - 2018) et au siège social de la Société pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la présente convocation et s'achevant le lendemain du jour de l'Assemblée Générale. Chaque actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans les conditions légales applicables.

