Sword : cession d'une filiale à Bâle

20/04/2018 | 07:21

Sword annonce la cession de sa filiale basée en Suisse Alémanique, spécialisée dans la mise en place de solutions APM, cession dont le périmètre inclut également deux entités basées respectivement en Tunisie et au Maroc.



Cette cession, dont les termes financiers ne sont pas précisés, renforcera la cohérence du groupe. Le chiffre d'affaires 2018 budgété pour cette activité était de 7,7 millions d'euros. Ces entités seront déconsolidées en date du 9 avril 2018.



'Sur les six derniers mois, le groupe aura acquis deux entités services au Royaume Uni, une entité services en Suisse et aura dans le même temps cédé sa filiale de Bâle', rappelle la société française de services informatiques.



