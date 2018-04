Synacor : La communauté Zimbra améliore ses produits de messagerie et de collaboration pour encourager leur adoption

Plus de 200 participants apprennent, partagent et innovent au Forum annuel de Zimbra France accueilli par Synacor

Synacor Inc. (NASDAQ: SYNC) a annoncé aujourd'hui que le Forum Zimbra France a attiré plus de 200 participants de la communauté internationale des partenaires de réseau, développeurs et clients de la plateforme, à Paris, France. Dans le cadre de la neuvième édition de cet événement annuel, les participants ont discuté des aspects essentiels de la feuille de route du développement de Zimbra, participé à des sessions approfondies sur la plateforme de collaboration Zimbra 8.8 récemment lancée, et partagé des idées innovantes proposées par la communauté pour encourager l'adoption de Zimbra par les clients.

Pendant l'événement, la communauté Zimbra a recensé les éléments clés qui façonneront l'avenir de la collaboration au travers des applications mail, calendrier, chat et plus encore. Parmi les nombreux thèmes abordés, citons les solutions adaptées au cloud, les interfaces utilisateur modernes et facilement personnalisables et le traitement automatique du trafic utilisateur.

"Nous constatons chez les utilisateurs professionnels un intérêt croissant pour des alternatives à leur actuelle solution de groupware (logiciel de groupe), a déclaré Hans-Joerg Happel, CTO et cofondateur d'Audriga. Grâce aux nouvelles caractéristiques prévues, Zimbra est bien positionné pour satisfaire les besoins du marché et le Forum Zimbra France a été une excellente opportunité de discuter de la manière dont nous pouvons encourager davantage de clients à passer à Zimbra."

"Le Forum Zimbra France s'est avéré convaincant et utile. Zimbra a présenté sa feuille de route 2018, ainsi que le prochain lancement de Zimbra 8.8, des correctifs, Zimbra Talk v2 et Drive 2, a indiqué Stefano Pampaloni, CEO de Seacom. Nous sommes ravis de constater que Zimbra se concentre sur la satisfaction des besoins de ses partenaires et comprend les différences entre chaque marché que nous servons grâce à une approche ouverte et axée sur le client."

Giuliano Ippoliti, directeur d'agence de Cloud Temple, un fournisseur de services IT en croissance rapide basé en France, a mis en lumière l'importance de fournir, même aux entreprises, une expérience mail agréable et attrayante: "Les clients professionnels se sont habitués aux caractéristiques visuelles et autres services tiers séduisants incorporés dans leurs produits de collaboration. La prochaine génération de e-mail pour entreprises devra inclure ces mêmes caractéristiques."

Réuni pour la neuvième fois, le Forum annuel Zimbra France a suivi le lancement sur le marché de Zimbra 8.8 et vu le début de nouvelles expériences utilisateur comme Zimbra Drive pour la synchronisation et le partage de fichiers au niveau de l'entreprise, et le Zimbra Chat. La Zimbra Network Edition comprend de nombreuses améliorations techniques, notamment une sauvegarde en temps réel, la fonction ActiveSync pour appareils mobiles et fixes, la gestion hiérarchisée du stockage qui permet aux clients de déplacer des données d'archives vers des solutions de stockage moins onéreuses, et une fonctionnalité administrateur délégué améliorée.

"Cette réunion des développeurs, spécialistes et professionnels de l'informatique de notre communauté est essentielle pour l'avancement permanent de Zimbra, a expliqué Marcus Teo, Senior Vice-Président, Enterprise Sales et Marketing de Synacor. Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux 200 participants qui sont venus apprendre, partager et innover et se sont engagés à soutenir l'évolution continue de la meilleure plateforme de collaboration open source du monde sur la base des conclusions clés issues de l'événement."

Le Forum Zimbra France était soutenu par les sponsors et partenaires suivants: Audriga, Beezim, Cloud Temple, Commeo, ilger.com, MxSolutions, Red Hat, Seacom, StarXpert, TechData, VadeSecure et Zextras. Le Forum Zimbra France s'adresse à la communauté européenne; Zimbra organise également d'autres conférences comme le Zimbra APxJ Partner Summit.

À propos de la messagerie et de la collaboration selon Zimbra

Zimbra, un produit de Synacor, crée un lien entre les personnes et les informations au moyen d'un logiciel de collaboration unifié qui comprend une messagerie et un système de calendriers, de partage de fichiers, de chat verbal et de chat vidéo. Il supporte environ 500 millions de boîtes mail et travaille avec plus de 1.900 partenaires de réseaux. Des entreprises, des gouvernements et des fournisseurs de services font confiance à Zimbra.

Zimbra peut être déployé sur site, dans le cloud ou en tant que service hybride. Il est offert en tant que service hébergé avec la solution pour entreprises Provider Network de Zimbra. Synacor exploite une solution clé en main entièrement hébergée/gérée et monétisée pour fournisseurs de service.

À propos de Synacor

Synacor (Nasdaq:SYNC) est le partenaire rémunéré et fiable de développement technologique et de services multi-plateformes pour les fournisseurs de vidéo, d'internet et de communications, les fabricants d'appareils, les gouvernements et les entreprises. Synacor a pour mission de permettre à ses clients de mieux servir leurs propres clients. Les clients de Synacor utilisent ses plateformes et services technologiques pour développer leurs activités et leurs relations avec les abonnés. Synacor propose des portails gérés, des solutions de publicité, des plateformes de messagerie et de collaboration, et une gestion de l'identité basée sur le cloud. www.synacor.com

Pour plus d'informations et savoir comment devenir un partenaire Zimbra, visiter le site: https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180412006266/fr/