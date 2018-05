Synacor : passe Zimbra X Email et sa plateforme collaborative à la Blockchain

Première application d'entreprise à être construite sur l'infrastructure EOSIO pour les applications décentralisées

Synacor (Nasdaq: SYNC), a annoncé aujourd'hui que Zimbra X, la nouvelle version d’e-mail «as-a-service» de sa plateforme de messagerie et de collaboration Zimbra mondialement connue, est désormais en version bêta sur le protocole logiciel EOSIO et devrait être déployée à des centaines de milliers de membres de la communauté EOSIO dans les mois à venir.

Zimbra X a été conçue dès le départ pour être un produit natif du Cloud basé sur des conteneurs, capable de tirer fortement parti des avancées de la technologie blockchain. Elle est conçue pour être fiable et redondante, et facilite la mise à niveau des composants ou le déploiement continu de nouvelles fonctionnalités sans temps d'arrêt. Elle est complètement personnalisable pour des organisations de toutes tailles et est compatible avec les secteurs hautement réglementés tels que la santé et la finance.

« Le travail considérable que nous avons consacré à la construction de l'architecture Zimbra X pour qu'elle soit flexible dans tout environnement Cloud nous a permis de la développer et de la déployer rapidement pour la blockchain», a déclaré Himesh Bhise, P.-D.G. de Synacor. « Nous croyons que Zimbra est dans une position idéale pour tirer parti de la technologie blockchain et fournir un produit e-mail révolutionnaire en ce moment. »

Les utilisateurs de Zimbra X avec la blockchain devront fournir des identités vérifiées pour enregistrer un compte. Le service fournira l'une des solutions de messagerie électronique les plus avancées au monde en raison de l'utilisation de l'authentification, des bases de données et de la communication asynchrone native à l'architecture blockchain sur laquelle il est construit.

« Zimbra X est une application de messagerie moderne avec des API ouvertes pour une connexion facile aux systèmes d'enregistrement populaires de blockchain », a déclaré Erynn Petersen, Vice-président principal, en charge des produits de plateforme chez Synacor. Des recherches approfondies sur diverses solutions de blockchain ont eu pour résultat que Zimbra X vit avec la technologie EOSIO. Sa haute performance évolutive permet aux produits grand public traditionnels de bénéficier des capacités de la blockchain. Nous nous attendons à ce qu’EOSIO continue d'émerger comme un système d'exploitation de blockchain de premier plan.

À propos de Synacor

