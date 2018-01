Synchronoss Technologies : Les nouvelles offres de solutions Cloud, numériques et de messagerie de Synchronoss Technologies exposées lors du prochain CES 2018

Le leader de l’industrie de l'innovation dans le domaine des solutions Cloud présentera un aperçu de sa gamme de produits mise à jour lors du plus grand salon du monde du secteur.

Synchronoss Technologies, (NASDAQ : SNCR ) (la « Société » ou « Synchronoss »), leader mondial de l’innovation dans le domaine de la téléphonie, qui propose des services sur le Cloud, numériques et de messagerie, offrira des démonstrations de sa gamme de solutions mise à jour, y compris des produits Content Transfer, Messaging Marketplace, Email, et Digital Channels, durant l’édition 2018 du salon CES. Ces démonstrations se dérouleront dans le salon présidentiel de l’hôtel Wynn à Las Vegas du 9 au 12 janvier 2018.

Glenn Lurie, qui a rejoint l’entreprise en tant que nouveau PDG en novembre 2017, sera sur place pour discuter de l’impact des principales tendances sur le secteur TMT (technologie-médias-télécommunications), y compris de l’importance des solutions Cloud, des services de messagerie avancée, de l’Internet des objets, la 5G, l’intelligence artificielle, la neutralité du net, la transformation numérique et plus encore. Glenn Lurie, qui était auparavant le directeur de l’activité Mobile et de Service aux clients de AT&T, est une personnalité influente au sein de ce secteur depuis près de 30 ans.

Les produits Synchronoss qui seront disponibles pour des démonstrations durant le CES 2018 sont les suivants :

Cloud – les solutions Synchronoss Personal Cloud permettent aux abonnés de sauvegarder, restaurer, accéder, transférer et partager des données entre des appareils et des systèmes d’exploitation (OS) divers en s’appuyant sur une solution sur le Cloud certifiée Label blanc qui est indépendante de l’appareil et du système d’exploitation. Cette solution permet à l’abonné de modifier ses appareils et systèmes d’exploitation aussi souvent qu’il le souhaite, tout en conservant des données personnelles précieuses, comme des photos et des vidéos. En outre, les opérateurs peuvent parfaitement extraire des données importantes pour conserver et augmenter leur clientèle d’abonnés, générer de nouveaux revenus et fournir une expérience client globale améliorée.

les solutions Synchronoss Personal Cloud permettent aux abonnés de sauvegarder, restaurer, accéder, transférer et partager des données entre des appareils et des systèmes d’exploitation (OS) divers en s’appuyant sur une solution sur le Cloud certifiée Label blanc qui est indépendante de l’appareil et du système d’exploitation. Cette solution permet à l’abonné de modifier ses appareils et systèmes d’exploitation aussi souvent qu’il le souhaite, tout en conservant des données personnelles précieuses, comme des photos et des vidéos. En outre, les opérateurs peuvent parfaitement extraire des données importantes pour conserver et augmenter leur clientèle d’abonnés, générer de nouveaux revenus et fournir une expérience client globale améliorée. Messagerie – Synchronoss Messaging Marketplace offre aux entreprises une plateforme de gestion avancée de messagerie multicanale, commerce et écosystème numérique. Son offre complète de fonctionnalités peut aider à générer de nouvelles sources de revenus, à mettre à profit le fort potentiel des opportunités liées aux services de messages multimédia applicatifs et aux agents conversationnels et de maintenir la base des abonnés actuels de la messagerie en faisant face aux services OTT afin de demeurer concurrentielle. De plus, Synchronoss fera la démonstration de sa plateforme Synchronoss Email. La plateforme de messagerie offre une expérience sécurisée et personnalisée certifiée Label blanc en matière de e-mails, liste de contacts et calendriers. La plateforme comprend un outils de gestion des identités, la personnalisation de l’expérience des usagers et un serveur sécurisé offrant les meilleures solutions en matière de gestion du trafic, anti-virus, anti-spam et anti logiciels malveillants.

Synchronoss Messaging Marketplace offre aux entreprises une plateforme de gestion avancée de messagerie multicanale, commerce et écosystème numérique. Son offre complète de fonctionnalités peut aider à générer de nouvelles sources de revenus, à mettre à profit le fort potentiel des opportunités liées aux services de messages multimédia applicatifs et aux agents conversationnels et de maintenir la base des abonnés actuels de la messagerie en faisant face aux services OTT afin de demeurer concurrentielle. De plus, Synchronoss fera la démonstration de sa plateforme Synchronoss Email. La plateforme de messagerie offre une expérience sécurisée et personnalisée certifiée Label blanc en matière de e-mails, liste de contacts et calendriers. La plateforme comprend un outils de gestion des identités, la personnalisation de l’expérience des usagers et un serveur sécurisé offrant les meilleures solutions en matière de gestion du trafic, anti-virus, anti-spam et anti logiciels malveillants. Numérique – Le produit Synchronoss Digital Channels sépare et optimise l’expérience de l’usager en ligne dans l’achat de biens et services à partir de silos de données complexes offrant un traitement des commandes automatisé en arrière-plan. Cette solution offre une expérience fluide et harmonieuse pour les abonnés actuels et nouveaux, lorsqu’ils gèrent de nouveaux appareils ou ont besoin de nouveaux services. Avec ce portail en ligne, les opérateurs peuvent combiner différents services, dispositifs et offres de multiples secteurs d’activité dans un temps record sur le marché, avec une productivité accrue du canal, y compris une visibilité de bout en bout du canal grâce aux outils analytiques.

« L’ensemble de l’écosystème du marché TMT a changé et a considérablement augmenté ces dernières années et l’impact positif de la transformation numérique s’intensifie. Les acteurs de ce marché sont au service des clients qui exigent des solutions faciles à utiliser, basées sur le Cloud et le numérique. Nous présentons ces produits TMT de prochaine génération sur lesquels les supports, les médias et les organisations technologiques s'appuient, afin de nous différencier et d’être concurrentiels », a déclaré Glenn Lurie, PDG de Synchronoss. Qu’il s’agisse d’intelligence artificielle, de solutions Cloud ou d’autres supports numériques, les produits Synchronoss fournissent ce dont nos clients ont besoin : la possibilité de connaître de l'intérieur les activités des consommateurs, ce qui leur permet d’utiliser les données pour améliorer l’expérience globale de leurs clients tout en augmentant leur retour sur investissement. »

Concernant Synchronoss

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la façon dont les entreprises créent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et satisfont leurs abonnés avec des solutions basées sur le Cloud, le numérique et la messagerie. L'entreprise fournit ses prestations à des centaines de millions d’abonnés dans le monde entier.Les nouvelles technologies, sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ses partenariats de confiance et son personnel talentueux changent la façon dont les acteurs du secteur technologie-médias-télécommunications font croître leur entreprise. Pour obtenir plus d’information, veuillez vous rendre sur notre site www.synchronoss.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180108006735/fr/