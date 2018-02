Synchronoss Technologies : rejoint l'alliance stratégique AT&T Smart Cities

Les technologies digitales aideront les villes à économiser, réduire la consommation, générer de nouveaux revenus et stimuler le marché de l'emploi

Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR), leader et innovateur mondial de produits nuagiques, de messagerie, de services numériques et IdO, annonce ce jour son arrivée dans l'alliance stratégique AT&T Smart Cities pour contribuer à la transformation des villes du monde entier. Son portefeuille et son expertise dans les produits numériques et IdO seront exploités par certains des plus grands noms de l'industrie mobile afin de créer des cas d'utilisation IdO productifs et d'obtenir des résultats commerciaux concrets pour les villes connectées, aux quatre coins du globe.

Dans le cadre de l'alliance AT&T Smart Cities, Synchronoss mettra ses technologies numériques, de messagerie, nuagiques et IdO au service de l'innovation sur l'ensemble des segments verticaux d'une ville connectée. En travaillant avec K2View, et en s'appuyant sur Fabric, sa plateforme analytique en temps réel, Synchronoss regroupera des bases de données hétéroclites, pour fournir des notifications et des messages d'alerte afin de synchroniser les informations au sein des segments verticaux. Synchronoss aide les villes à optimiser les activités de gestion de leurs nœuds et données numériques. Grâce à l'orchestration de l'automatisation des points de contact numériques, le stockage nuagique et la messagerie connectée, Synchronoss aidera les villes à économiser de l'argent, réduire la consommation et créer de l'emploi:

Synchronoss Digital active les dispositifs IdO et l'automatisation de l'analyse des données, du flux de travail et de l'exécution. Ces fonctions seront fournies par la plateforme Synchronoss Digital, qui garantira une connexion et un fonctionnement efficaces des dispositifs ensemble.

est une interface de dialogue automatisé permettant aux personnes de converser avec des appareils, des nœuds et des partenaires pour mieux gérer le fonctionnement des cas d'utilisation IdO. Cela comprend l'utilisation de la messagerie automatisée et de notifications et d'alertes déclenchées par IA. Synchronoss Cloud apporte un stockage des données sécurisé en point unique permettant aux systèmes IdO d'accéder aux données en toute sécurité et en temps réel. L'importance d'un stockage nuagique sécurisé saute aux yeux dans de nombreux cas d'utilisation d'IdO et de ville connectée; par exemple, les données recueillies par des drones doivent être stockées dans un service nuagique sécurisé accessible en temps réel et soumis à des autorisations d'accès prédéfinies.

"Nous sommes ravis que Synchronoss rejoigne notre alliance Smart Cities", déclare Mike Zeto, directeur général d'AT&T Smart Cities. "En tant que pionnier incontesté d'AT&T dans le secteur de l'internet des objets avant l'arrivée de Synchronoss, nous sommes heureux de voir que Glenn et ses collaborateurs reconnaissent la valeur de faire partie d'une entente industrielle et de stimuler le développement des villes connectées."

"Les déploiements de services IdO commerciaux continuent de prendre de l'ampleur, ce qui crée des applications prometteuses et des cas d'utilisation intéressants pour les villes connectées", déclare Glenn Lurie, CEO de Synchronoss. "Nos technologies et plateformes sont en bonne voie pour jouer un rôle majeur dans la gestion de l'interaction des dispositifs, des nœuds numériques et des données au sein d'environnements IdO complexes. Nous aidons les entreprises à utiliser les technologies IdO afin d'augmenter leurs bénéfices nets, d'optimiser la consommation, d'épurer les opérations, et d'ouvrir le champ à de nouvelles sources de revenus. Nous sommes très heureux de faire partie d'une telle alliance au service de la création et de la promotion des villes connectées et des services IdO de prochaine génération."

L'alliance AT&T Smart Cities a été créée en 2016 dans le but de soutenir le lancement de l'initiative cadre d'AT&T en matière de ville connectée. Ce cadre de travail, qui vise à promouvoir la connectivité des villes, est formé par plusieurs acteurs clefs du secteur, y compris d'importants fournisseurs d'équipement de réseau, de fournisseurs de services technologiques, de fabricants de puces et de consultants de renom.

À propos de Synchronoss

Synchronoss (NASDAQ:SNCR) transforme la façon dont les entreprises créent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et satisfont les attentes de leurs abonnés avec des produits nuagiques, de la messagerie, des services numériques et IdO. La société est au service de centaines de millions d’abonnés dans le monde entier. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ses partenariats de confiance et ses équipes de talent changent la manière qu'ont les acteurs du secteur des technologies, médias et télécommunications de développer leurs activités. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.synchronoss.com

