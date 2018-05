Synchronoss Technologies : signe un accord pour l'acquisition de honeybee

L'ajout d'une technologie pionnière de transformation numérique va stratégiquement optimiser le portefeuille de produits numériques de Synchronoss

Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ:SNCR), un chef de file international et innovateur de produits et plateformes nuagiques, de messagerie, numériques et IdO, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour acquérir l'activité logiciel honeybee de Carphone plc, un fournisseur de solutions numériques visant à maximiser l'expérience client.

honeybee propose une plateforme de transformation numérique éprouvée de premier rang permettant aux entreprises de concevoir et lancer plus facilement des expériences client multicanal d'exception. Les clients de la plateforme honeybee, tels que les opérateurs mobiles et d'autres fournisseurs de services de communication, peuvent rapidement créer et adapter les processus de vente numérique pour les centres de contact, les magasins de détail, et les canaux en ligne. Cela réduit la complexité pour les clients finaux ainsi que pour les employés internes, tout en garantissant une expérience client unique à tous les points de contact et des résultats commerciaux améliorés, comme la réduction des coûts et l'augmentation des revenus.

Avec cette proposition d'acquisition, Synchronoss renforcera son portefeuille de solutions numériques en ajoutant des capacités et une rapidité d'exécution accrues pour élaborer, déployer et gérer des expériences client multicanal via des magasins de détail, des centres de contacts et des canaux en ligne.

"La plateforme numérique de honeybee augmentera notre expertise inégalée dans l'optimisation des canaux numériques afin de fournir des expériences exceptionnelles à nos clients des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies", déclare Glenn Lurie, président et CEO, Synchronoss. "Notre acquisition de honeybee Solutions est un élément clef de notre future stratégie de produits pour fournir de véritables solutions multicanal et témoigne de notre investissement offensif dans le secteur numérique. Nous nous engageons à dépasser les attentes du marché en matière d'expérience client et employé multicanal, comme le prouve ce nouveau contrat."

La finalisation de l'acquisition est attendue pour la fin mai.

À propos de Synchronoss

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforme la manière dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et satisfont leurs abonnés grâce à des produits nuagiques, de messagerie, numériques et d'internet des objets, en soutenant des centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et innovantes de Synchronoss, ses partenariats de confiance et ses collaborateurs talentueux changent la manière dont ses clients des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications développent leurs activités. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse www.synchronoss.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180504005914/fr/