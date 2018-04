Synergie : activité vigoureuse au premier trimestre

26/04/2018 | 13:12

Très bon début d'année pour Synergie, qui a fait état hier après séance d'une progression de 14,2% de son chiffre d'affaires au premier trimestre en glissement annuel à 589,6 millions d'euros (+10,9% à périmètre et changes constants).



Les revenus ont crû de 7,5% en France (+9% corrigé des jours ouvrés) à 277,7 millions d'euros. Ceux provenant de l'international, qui représente désormais 52,9% de l'activité consolidée, ont pour leur part grimpé de 21% et de 14,1% à périmètre et devise constants à 311,9 millions d'euros.



'Cette dynamique résulte à la fois des investissements réalisés les années précédentes (recrutement de consultants, déploiement d'une nouvelle offre, actions intensives de formation.) et de l'évolution du marché', a expliqué le groupe, qui dit poursuivre activement sa stratégie de développement tant en France qu'à l'export et étudie des projets de croissance externe.





