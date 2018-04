Synergie : vive amélioration des résultats en 2017

04/04/2018 | 18:18

Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes annuels de Synergie ont été marqués par un bond de 25,4% du bénéfice net, lequel est passé en un an de 65 à 81,5 millions d'euros.



Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste du travail temporaire a quant à lui crû de 27,3% par rapport à 2016 (+21,1% en France et +39% à l'export) à 127,5 millions d'euros. 'Les investissements réalisés à l'intérieur de l'hexagone au cours des 2 dernières années (recrutement de consultants, digitalisation et développement des outils IT) et l'amélioration du taux de CICE ont contribué à cette progression. Le développement des formations des intérimaires, atout majeur pour répondre aux besoins de la clientèle, s'est particulièrement accentué au fil de l'année', a détaillé Synergie, dont le chiffre d'affaires est par ailleurs passé de 1,99 milliard d'euros à 2,32 milliards.



Avec des capitaux propres de 435,7 millions d'euros et une trésorerie (nette de tout endettement) positive de 153,6 millions (y compris créances CICE mobilisables), Synergie dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation de nouvelles acquisitions, tant en France qu'à l'étranger.



Les premiers mois de l'exercice confirment à nouveau le dynamisme du groupe sur l'ensemble de ses marchés, avec une croissance à fin février supérieure à 15% pour l'ensemble consolidé, confortant l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros sur l'exercice en cours.





