Syngenta : vers un retrait des ADS du NYSE

28/12/2017 | 12:09

Syngenta fait part de son intention de procéder à un retrait de ses ADS (American Depositary Shares) sur le New York Stock Exchange (NYSE), après avoir annoncé un retrait de ses actions du SIX Swiss Exchange pour le 8 janvier prochain.



Le retrait de la cote de ces titres mettra en terme au long processus de fusion (officialisée en août dernier) de l'agrochimiste helvétique avec ChemChina, qui détiendra 100% du capital de Syngenta via CNAC Saturn.



